Nhà Trắng công bố khuôn khổ chính sách AI, kêu gọi Quốc hội ban hành luật liên bang

Ngày 21/3, Nhà Trắng đã công bố khuôn khổ chính sách về trí tuệ nhân tạo (AI), kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm xây dựng và thông qua một bộ luật thống nhất trên toàn quốc, nhằm thay thế các quy định riêng lẻ ở từng bang.

Khuôn khổ này do chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống pháp lý chung về AI, nhằm bảo đảm tính nhất quán, tạo thuận lợi cho đổi mới công nghệ, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em trên môi trường số.

Theo Nhà Trắng, các đề xuất trong chính sách bao gồm tăng cường kiểm soát nội dung, trao quyền cho phụ huynh quản lý tài khoản và thiết bị của trẻ, cũng như triển khai các công cụ nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lạm dụng hoặc các tác động tiêu cực liên quan đến AI.

Bên cạnh đó, khuôn khổ cũng hướng tới việc giảm chi phí năng lượng liên quan đến sự phát triển nhanh của các trung tâm dữ liệu, thông qua việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép và cho phép các cơ sở này tự sản xuất điện tại chỗ.

Chính quyền Mỹ đồng thời đặt mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh ứng dụng AI trong các lĩnh vực kinh tế và củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ này. Văn bản cũng đề cập đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm tự do ngôn luận và phát triển lực lượng lao động có kỹ năng về AI.

Nhà Trắng cho biết sẽ phối hợp với Quốc hội để chuyển khuôn khổ trên thành luật trong thời gian tới. Giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nhận định đây là cơ sở định hướng quan trọng cho việc xây dựng luật, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp, vừa ưu tiên bảo vệ an toàn trực tuyến cho trẻ em.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump chủ trương hạn chế tình trạng mỗi bang ban hành quy định riêng về AI, nhằm tránh phân mảnh chính sách và duy trì lợi thế cạnh tranh công nghệ của Mỹ trên trường quốc tế.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP