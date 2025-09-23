Nhà phố Vinhomes Cần Giờ - dòng tiền khai thác cho thuê có thực sự hấp dẫn?

Vinhomes Green Paradise không chỉ là siêu dự án biển quy mô gần 3.000 ha, mà còn mở ra một loại hình bất động sản đầy tiềm năng: nhà phố.

Với vị trí ngay trung tâm khu đô thị, liền kề các tuyến phố thương mại và quảng trường biển, nhà phố Vinhomes Cần Giờ được xem là “mạch máu” nuôi dưỡng dòng chảy thương mại - dịch vụ trong tương lai. Nhưng điều khiến giới đầu tư quan tâm nhất hiện nay là bài toán khai thác cho thuê: liệu dòng tiền có thực sự hấp dẫn?

Theo chuyên gia bất động sản Nhật Phạm, khi hạ tầng đồng loạt hoàn thiện, nhà phố Cần Giờ sẽ trở thành sản phẩm vừa tạo ra dòng thu ổn định, vừa tích lũy giá trị lâu dài.

Dòng tiền khai thác cho thuê nhà phố Vinhomes Green Paradise đến từ đâu?

Sức hút cho thuê của nhà phố Vinhomes Cần Giờ không xuất phát từ một yếu tố riêng lẻ, mà được tạo thành bởi sự cộng hưởng giữa vị trí, quy hoạch và nguồn cầu bền vững.

Trước hết, hạ tầng du lịch mở ra triển vọng khổng lồ: với 8-10 triệu lượt khách mỗi năm trong giai đoạn tới, nhu cầu lưu trú, ẩm thực và giải trí sẽ tạo nên “dòng chảy” khách thuê ổn định cho nhà phố.

Bên cạnh đó, sự phát triển của kinh tế đêm - với quảng trường biển, nhà hát 50.000 chỗ, hệ thống F&B quốc tế - sẽ biến shophouse và nhà phố trở thành tâm điểm khai thác dịch vụ.

Tổ hợp nhà hát ven biển Sông Xanh lớn nhất Đông Nam Á quy mô 7ha sức chứa 50.000 người sẽ tạo nguồn khách khổng lồ cho nhà phố Vin Cần Giờ

Kinh nghiệm từ Vinhomes Ocean Park và Phú Quốc cho thấy mô hình này đã chứng minh hiệu quả và Cần Giờ sẽ không là ngoại lệ.

Không chỉ du khách, nguồn cầu cư dân cũng là động lực quan trọng. Với quy mô hơn 200.000 cư dân khi hoàn thiện, cộng đồng tinh hoa từ TP.HCM và Hà Nội sẽ tạo ra nhu cầu tiêu dùng cao cấp.

Những dịch vụ như văn phòng boutique, spa, F&B đặc sản hay homestay cao cấp hoàn toàn có cơ hội lấp kín. Đặc biệt, sự xuất hiện của siêu cảng trung chuyển quốc tế từ năm 2027 sẽ kéo theo hàng vạn chuyên gia và kỹ sư.

Đây là nhóm khách thuê dài hạn, cần không gian vừa sinh sống vừa làm việc - và nhà phố trên các trục chính trở thành lựa chọn lý tưởng.

Theo nhận định của Blog Ông Người Nhật: “Trong phân khúc nhà phố, tôi luôn đánh giá cao dự án nào hội tụ cả cư dân bản địa và khách du lịch. Vinhomes Cần Giờ đáp ứng đồng thời cả hai, khiến bài toán cho thuê trở nên chắc chắn và bền vững.”

Dòng tiền và triển vọng tăng giá của nhà phố Vinhomes Cần Giờ

Không chỉ dừng lại ở khả năng cho thuê, nhà phố Vinhome Green Paradise còn hấp dẫn bởi triển vọng tăng giá trung hạn. Khi hạ tầng lớn đồng loạt hoàn thành, giá trị tài sản không chỉ đến từ dòng tiền, mà còn nhờ sự tái định giá toàn khu.

Dòng tiền thực tế: Một căn nhà phố 6×20m tại khu trung tâm nếu khai thác F&B tầng trệt và lưu trú boutique 6 phòng ở tầng trên có thể đạt 180-220 triệu đồng lợi nhuận gộp/tháng. Với suất đầu tư khoảng 20-25 tỷ, tỷ suất lợi nhuận gộp 8-10%/năm là khả thi.

Thanh khoản thị trường: Khác với biệt thự ven biển vốn kén khách thuê, nhà phố đa năng hơn khi vừa phục vụ thương mại, vừa làm lưu trú, vừa cho thuê văn phòng dịch vụ. Điều này tạo sự linh hoạt và khả năng lấp đầy cao.

Hiệu ứng hạ tầng: Cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, siêu cảng trung chuyển quốc tế sẽ đồng loạt hoàn thành giai đoạn 2026–2028. Đây là “mốc vàng” tái định giá, khiến giá trị nhà phố bật tăng mạnh.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nằm cạnh dự án sẽ tạo động lực thanh khoản cho nhà phố Vinhome Cần Giờ

Tính độc bản: TP.HCM không còn quỹ đất ven biển nào khác, điều này khiến mỗi căn nhà phố tại Vinhomes Cần Giờ trở thành “hàng hiếm”. Giới thượng lưu Hà Nội và TP.HCM thường ưu tiên loại sản phẩm có câu chuyện độc bản, vì vừa giữ giá, vừa nâng vị thế cá nhân.

Ông Người Nhật nhận xét: “Nhà phố tại Vinhomes Cần Giờ không chỉ là bài toán dòng tiền, mà còn là tài sản biểu tượng. Đầu tư hôm nay chính là mua một suất trong quỹ đất độc bản ven biển, vốn sẽ ngày càng khan hiếm.”

Nhìn từ góc độ dòng tiền, nhà phố Vinhomes Green Paradise rõ ràng là sản phẩm hấp dẫn: nguồn cầu du lịch, cư dân và chuyên gia siêu cảng bảo chứng cho khả năng khai thác; trong khi hiệu ứng hạ tầng và tính độc bản đảm bảo dư địa tăng giá lâu dài. Đây chính là lý do khiến giới đầu tư từ Bắc đến Nam đều quan tâm. Như Ông Người Nhật khẳng định, nhà phố Cần Giờ không chỉ để cho thuê, mà còn là tài sản biểu tượng trong danh mục đầu tư. Ai sở hữu sớm sẽ nắm chắc lợi thế trong cả dòng tiền lẫn giá trị tích lũy.

