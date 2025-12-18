Thanh Hóa chuẩn bị đón dự án NOXH chủ đầu tư FDI, cùng nhiều chính sách ưu đãi

Dự án Phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn - SJ Town là dự án NOXH mới tại Thanh Hóa do chủ đầu tư FDI phát triển, sở hữu vị trí trung tâm, pháp lý minh bạch và gói vay ưu đãi, mở ra cơ hội an cư cho người lao động.

Toàn cảnh dự án NOXH SJ Town.

Nhu cầu NOXH tăng cao, SJ Town nổi lên như điểm sáng mới

Trong bối cảnh giá nhà ở thương mại tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang, nhiều người lao động và hộ gia đình thu nhập thấp đang gặp khó khăn lớn trong việc tiếp cận chỗ ở ổn định. Bài toán an cư trở nên cấp bách khi ngay cả việc tích lũy trong thời gian dài cũng khó đủ khả năng sở hữu một căn hộ thương mại.

Trước thực trạng đó, Quốc hội và Chính phủ đã triển khai Đề án “Xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội” theo Quyết định 338/QĐ-TTg giai đoạn 2021–2030, với mục tiêu hoàn thành trên 100.000 căn NOXH vào cuối năm 2025 nhằm cải thiện nguồn cung và tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân.

Tại Thanh Hóa, nhu cầu về nhà ở xã hội tiếp tục tăng mạnh trong khi nguồn cung chất lượng chưa đáp ứng kịp tốc độ đô thị hóa. Trong bối cảnh đó, dự án NOXH SJ Town đang trở thành điểm sáng mới trên thị trường. Dự án ghi nhận sự quan tâm nhờ lợi thế về vị trí, pháp lý và chính sách vay ưu đãi dành cho người mua NOXH. Những yếu tố này giúp SJ Town trở thành lựa chọn phù hợp cho người dân có nhu cầu an cư lâu dài và mong muốn sở hữu nhà ở với chi phí dễ tiếp cận.

Vị trí chiến lược, kết nối giao thương

Sở hữu vị trí ngay mặt tiền Quốc lộ 47, tâm điểm khu vực phía Đông KCN Lễ Môn, SJ Town ghi dấu ấn với khả năng kết nối linh hoạt: Chưa tới 500m tới đường Vành đai 3, chỉ 5km tới Quốc lộ 1A và trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa, 7km đến ga Thanh Hóa, 10km tới cao tốc Bắc – Nam, 12km đến Quảng trường Sầm Sơn, 42km tới sân bay Thọ Xuân.

Từ vị trí dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận Aeon Mall, Đại siêu thị Go! Thanh Hóa, khu bệnh viện – trường đại học, khu hành chính công, KCN Cảng Lễ Môn chỉ trong vài phút di chuyển. Đặc biệt, khu vực phía Đông Thành phố Thanh Hóa đang thu hút nhiều dự án đô thị – thương mại lớn, tạo động lực phát triển cho toàn vùng.

Sự hiện diện của các dự án lớn trong bán kính liền kề không chỉ tạo nên một quần thể đô thị hiện đại, đồng bộ mà còn trở thành lực đẩy mạnh mẽ giúp giá trị bất động sản khu vực tăng trưởng vượt bậc theo thời gian. Toàn khu đang vươn mình trở thành hạt nhân công nghiệp – đô thị mới của Thanh Hóa, nơi hàng chục nghìn lao động và chuyên gia đang sinh sống, làm việc – tạo nền tảng vững chắc cho giá trị an cư và đầu tư dài hạn tại SJ Town.

SJ Town giữ vị trí trung tâm, kết nối các trục giao thông lớn và loạt quy hoạch trọng điểm của tỉnh.

Chủ đầu tư FDI uy tín, cam kết tiến độ và pháp lý minh bạch

Điểm cộng lớn nhất tạo nên sự khác biệt của Nhà ở xã hội SJ Town nằm ở chính Chủ đầu tư FDI - Công ty TNHH Giầy Sun Jade Việt Nam (Thuộc Tập đoàn Hoa Lợi - Trung Quốc) – đơn vị sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp. Với quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp luôn đặt độ bền – độ an toàn – tính minh bạch pháp lý lên hàng đầu, tạo nên sự tin cậy hiếm có trên thị trường. Dự án được triển khai với hồ sơ pháp lý đầy đủ, đúng quy chuẩn nhà ở xã hội; thi công được giám sát nghiêm ngặt ở từng hạng mục; cùng cam kết tiến độ rõ ràng, hạn chế tối đa rủi ro chậm bàn giao.

Không chỉ vậy, lợi thế của một chủ đầu tư FDI còn nằm ở năng lực tài chính vững mạnh, đảm bảo dòng vốn ổn định xuyên suốt quá trình phát triển dự án; quy trình quản trị minh bạch, giảm thiểu rủi ro cho người mua; và tư duy phát triển bền vững theo mô hình quốc tế, giúp dự án có chất lượng ổn định và giá trị gia tăng tốt hơn trong dài hạn. Tất cả tạo nên một SJ Town an toàn, đáng tin cậy và khác biệt trên thị trường nhà ở xã hội tại Thanh Hóa.

Thiết kế thông minh, tối ưu tiện tích

Dự án SJ Town có quy mô 6,6 ha, gồm 8 tòa nhà cao 9 tầng với 1.121 căn hộ hiện đại, được quy hoạch đồng bộ cùng hệ thống tiện ích đầy đủ cho một cuộc sống trọn vẹn. Dự án được phát triển theo mô hình nhà ở xã hội thế hệ mới, trong đó ưu tiên thiết kế thông minh, tối ưu diện tích sử dụng và tạo không gian ở thoáng đãng, đón nắng – gió tự nhiên. Các căn hộ 1–2 phòng ngủ diện tích 35.45–69.65m2 được bố trí hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người lao động và các gia đình trẻ mong muốn một tổ ấm tiện nghi, vừa vặn.

Thiết kế căn hộ tối ưu diện tích.

Điểm nổi bật của SJ Town nằm ở mật độ xây dựng chỉ 19,1%, phần lớn quỹ đất cho mảng xanh và không gian cộng đồng. Nhờ đó, cư dân có được môi trường sống trong lành, nhiều khoảng thở, nơi mỗi người có thể thư giãn và “chữa lành” sau những giờ làm việc căng thẳng. Dự án được trang bị đầy đủ tiện ích như công viên cây xanh, khu thương mại, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, bãi đỗ xe..., tạo nên một quần thể tiện nghi như một khu đô thị thu nhỏ.

Với thiết kế bài bản, tiện ích đồng bộ và vị trí thuận tiện, các căn hộ tại SJ Town là lựa chọn lý tưởng cho gia đình trẻ, người lao động có thu nhập từ thấp đến trung bình hoặc những ai tìm kiếm một nơi an cư bền vững ngay trung tâm Thanh Hóa.

Chính sách vay vốn ưu đãi dễ dàng sở hữu tổ ấm

Một trong những lý do khiến dự án SJ Town trở nên hấp dẫn nhất là chính sách vay vốn ưu đãi dành riêng cho Nhà ở xã hội, giúp giảm thiểu tối đa áp lực tài chính cho người mua. Với lãi suất thấp theo gói hỗ trợ NOXH, thời gian vay dài và quy trình chuẩn hóa dễ tiếp cận, tổng chi phí sở hữu căn hộ nằm trong tầm tài chính của đại đa số người lao động. Nhờ đó, SJ Town trở thành lựa chọn thực tế và khả thi hơn rất nhiều so với các dự án khác tại khu vực, giúp người dân hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà ở.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa lợi thế vị trí trung tâm, pháp lý minh bạch, chủ đầu tư FDI uy tín và chính sách vay vốn hỗ trợ, SJ Town đang khẳng định vị thế là một trong những dự án Nhà ở xã hội Thanh Hóa đáng chú ý nhất hiện nay. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của hàng nghìn người lao động, mà còn mở ra cơ hội sở hữu nhà ở bền vững, ổn định cho những ai mong muốn một cuộc sống ổn định tại trung tâm Thanh Hóa.

