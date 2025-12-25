Tìm hiểu sản phẩm phân khu The Tropic hoàng thành Vinhomes Vũ Yên

Phân khu The Tropic Vinhomes Vũ Yên Hải phòng Sở hữu vị trí “Tam giác vàng” vừa kế bên trục giao thông huyết mạch Hạnh Phúc đảm bảo kết nối nội và ngoại khu, vừa nằm tiếp giáp với sông Cấm và sông sinh thái trải dài nối giữa sông Cấm & sông Ruột Lợn, nên được thừa hưởng trọn vẹn không gian trong lành, khoáng đạt, rất lý tưởng để làm nơi an cư lâu dài.

The tropic Mang phong cách nhiệt đới tinh tế thoáng đạt

The Tropic được kiến tạo như một di sản mới của thế hệ thành đạt tiếp nối, nơi cả những người con phố Cảng lẫn những cư dân đến từ các vùng đất khác có thể nhìn thấy một chuẩn mực sống mới: hiện đại, tiện nghi, kết nối giao thương, an lành và bền vững cùng hội tụ.

Đây chính là nơi phản ánh tư duy sống tiên phong của thế hệ thành đạt hôm nay – lựa chọn một môi trường sống cân bằng, vững bền và phù hợp với nhịp phát triển của đô thị đảo tương lai.

Thời gian mở bán: Giai đoạn 1 vào Tháng 1/2026

Thời gian bàn giao: Tháng 6 / 2026

Hình thức sở hữu: Sổ đỏ lâu dài

Chủ đầu tư: Nomura Estale & Vinhomes

LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Phân khu The Tropic được đánh giá là một trong những nơi đáng sống tại thành phố đảo Vinhomes Vũ Yên. Với không gian trong lành từ sông Cấm, hệ thống sông sinh thái và hồ nước mặn trải cát trắng cùng các công viên rộng mở trong khuôn viên,sản phẩm đẹp và đa dạng.

3 Loại hình chính tại The Tropic: Biệt thự, liền kề, shophouse

1-BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

Biệt thự đơn lập The Tropic Hoàng Thành có tổng 185 căn, diện tích đất từ 252.6 – 573.4 m2, mật độ xây dựng 38 – 25%, chiều cao 4 tầng, nằm dọc theo sông Cấm và một số các trục đường nội bộ Hoàng Thành. Dòng sản phẩm được chia thành 2 loại chính: biệt thự hướng ra sông Cấm và biệt thự đảo với bãi tắm biển nước mặn phía sau nhà. Mỗi loại biệt thự đều sở hữu những nét riêng hướng tới từng chủ nhân thượng lưu riêng biệt.

2-BIỆT THỰ SONG LẬP

Biệt thự song lập The Tropic có diện tích đất từ 180 – 316.1 m2, mật độ xây dựng 50 – 55%, chiều cao 4 tầng, nằm dọc theo sông sinh thái nối giữa sông Cấm & sông Ruột Lợn và các trục đường nội bộ Hoàng Thành. Đây là dòng sản phẩm chủ đạo của phân khu Hoàng Thành, cũng chia thành 2 loại: biệt thự hướng ra sông sinh thái và biệt thự đảo, song giá thành rẻ hơn biệt thự đơn lập, nên đang rất được ưa chuộng.

3-NHÀ LIỀN KỀ SHOP

Liền kề Shop tại The Tropic Hoàng Thành có diện tích đất từ 90.1 – 186.6 m2 mật độ xây dựng 80 – 85%, chiều cao 4 tầng, 100% liền kề shop Hoàng Thành đều sở hữu bãi tắm biển nước mặn phía sau nhà, mang đến chất sống “resort” đẳng cấp, song giá thành lại rẻ hơn nhiều so với biệt thự, nên đang nhận được sự quan tâm rất lớn.

Hình ảnh Liền kề Shop The Tropic

The Tropic - Một Lựa chọn một môi trường sống cân bằng, vững bền và phù hợp với nhịp phát triển của đô thị đảo tương lai. Liên hệ Đơn vị phân phối để được cập nhật Qũy căn đẹp và nhận ưu đãi tốt nhất.

Hotline: 096 700 6666

Truy cập thêm:

https://vinhomesvuyenhaiphong.com

Địa chỉ: Tùng Lâm Property, TLA-35 Vinhomes Vũ yên, Hải Phòng.