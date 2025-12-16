Vì sao Tây Bắc TP.HCM đang nổi lên thành “cực tăng trưởng mới”?

Tây Bắc TP.HCM đang nổi lên như một “cực tăng trưởng mới” nhờ sự hội tụ hiếm có của quy hoạch, hạ tầng và các siêu dự án đô thị quy mô lớn.

Từ vùng ven chủ yếu là đất nông nghiệp, nhà xưởng nhỏ lẻ, khu vực này đang dần được định vị lại thành đô thị cửa ngõ, kết nối TP.HCM với Tây Ninh, và hành lang Xuyên Á. Khi các dự án như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài bước vào giai đoạn thi công quyết liệt, cùng sự xuất hiện của những đại đô thị Vinhomes Hóc Môn 924ha, câu chuyện Tây Bắc không còn là “tiềm năng trên giấy” mà chuyển sang giai đoạn hiện thực hóa. Mời anh chị tiếp tục theo dõi phần phân tích chi tiết bên dưới.

4 Lý do Tây Bắc TP.HCM nổi lên thành cực tăng trưởng mới

Định hướng quy hoạch mới của thành phố

Tây Bắc không còn được nhìn đơn thuần là vùng ven giá rẻ mà đã được đưa vào tầm nhìn quy hoạch dài hạn của thành phố với vai trò đô thị cửa ngõ, sinh thái và công nghiệp sạch.

Khu Bắc – Tây Bắc (Hóc Môn, Củ Chi) nằm trên trục Quốc lộ 22, là cửa ngõ từ TP.HCM đi Tây Ninh và xa hơn là Phnom Penh qua hành lang Xuyên Á.

Trong các đồ án điều chỉnh quy hoạch đến 2040, khu vực này được xác định là đô thị cửa ngõ, gắn với chức năng logistics, công nghiệp sạch và dịch vụ, kết nối vùng Đông Nam Bộ với Campuchia và tiểu vùng Mekong.

Điều này tạo ra một “câu chuyện mới” cho Tây Bắc: không chỉ là vùng cung cấp đất rẻ, mà là nút trung chuyển hàng hóa, dịch vụ, lao động giữa TP.HCM và cả một hành lang kinh tế rộng lớn.

Đặc biệt, trong định hướng phát triển đa trung tâm, TP.HCM xác định khu Bắc – Tây Bắc sẽ phát triển theo hướng đô thị sinh thái gắn với mảng xanh tự nhiên, kết hợp cụm công nghiệp – logistics sạch và các khu đô thị dịch vụ – giáo dục quy mô lớn.

Các đại đô thị quy mô lớn kéo mặt bằng giá và chất lượng sống

Sự xuất hiện của những đại đô thị quy mô hàng trăm hecta – tiêu biểu như dự án Vinhomes Hóc Môn khoảng 924ha, tổng vốn dự kiến 3,5 tỉ USD – đóng vai trò “neo giá” cho toàn khu vực: thiết lập chuẩn mới về sản phẩm, tiện ích và vận hành, đồng thời tạo mốc tham chiếu cho giá đất, nhà ở xung quanh.

Phối cảnh dự án Vin Hóc Môn

Khi một “thành phố trong thành phố” với 60.000–70.000 cư dân hình thành, hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như trường học, y tế, thương mại, F&B, giải trí, công nghệ... sẽ kéo thêm dòng doanh nghiệp và dòng lao động về Tây Bắc, biến khu vực này từ “đi qua là chính” thành điểm đến thực sự.

Cụm hạ tầng chiến lược đang được đầu tư đồng bộ

Hiện tại, nhiều dự án đã bước vào giai đoạn thi công rõ ràng, thay vì chỉ nằm trên giấy.

Vành đai 3: trục liên kết vùng, đổi vai Tây Bắc

Đường Vành đai 3 TP.HCM dài 76,34 km, tổng vốn hơn 68.000 tỉ đồng, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh.

Vành đai 3 đi qua Tây Bắc TP.HCM là một trong những động lực chính giúp giá trị bất động sản tăng mạnh

Khi Vành đai 3 hoàn thiện, Tây Bắc không còn là “điểm cuối” trên QL22 mà trở thành một nút trong mạng lưới liên kết vùng: từ Hóc Môn có thể kết nối nhanh sang Đồng Nai, Tây Ninh sân bay Long Thành, các cảng Cái Mép – Thị Vải...

Thời gian di chuyển rút ngắn, cảm nhận về khoảng cách thay đổi, kéo mặt bằng giá đất dọc các nút giao lên một nấc mới.

Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và nâng cấp Quốc lộ 22

Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài dài khoảng 51 km, điểm đầu kết nối với Vành đai 3 tại khu vực Tây Bắc, điểm cuối tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 19.600 tỉ đồng theo hình thức PPP.

Dự án đã được phê duyệt chủ trương, chốt phương án vốn, đang chuẩn bị khởi công với mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2027.

Song song đó, Quốc lộ 22 – trục xương sống hiện hữu qua Hóc Môn – được định hướng mở rộng quy mô lớn, giải quyết điểm nghẽn ùn tắc tại cửa ngõ Tây Bắc và nâng năng lực vận tải hàng hóa lên tuyến biên giới Mộc Bài.

Dịch chuyển dân số, việc làm

Chi phí nhà ở, áp lực kẹt xe, mật độ dân số cao tại khu trung tâm, Thủ Đức, một phần Gò Vấp – Tân Bình khiến xu hướng giãn dân ra các vành đai ngày càng rõ.

Tây Bắc với quỹ đất lớn, giá xuất phát thấp hơn, lại gắn với hạ tầng mới, trở thành lựa chọn tự nhiên cho nhóm gia đình trẻ, chuyên gia, người về hưu muốn tìm không gian sống rộng rãi hơn nhưng vẫn trong vùng TP.HCM.

Khi các đại đô thị có đầy đủ trường học, bệnh viện, thương mại, công viên... xuất hiện tại đây, quyết định “ra ngoài ở thật” dễ dàng hơn so với giai đoạn chỉ có khu dân cư nhỏ lẻ, thiếu tiện ích.

Tây Bắc TP.HCM đang chuyển mình từ một vùng ven chủ yếu là đất nông nghiệp, khu dân cư nhỏ lẻ thành cực đô thị – logistics – dịch vụ mới nhờ ba trụ cột: định hướng quy hoạch rõ ràng trong mô hình đa trung tâm, cụm hạ tầng chiến lược bước vào giai đoạn triển khai thực chất, và sự tham gia của các đại đô thị quy mô hàng trăm hecta. Đối với nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa vùng Tây Bắc không còn là “câu chuyện tương lai xa”, mà là một cực tăng trưởng đang được xây nền từng bước, phù hợp với chiến lược nắm giữ trung – dài hạn gắn với chu kỳ hạ tầng và đô thị hóa mới của TP.HCM.

