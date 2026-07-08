Nguyên Lý xây dựng thôn thông minh

Tại thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Hóa, việc triển khai mô hình thôn thông minh đang tạo ra những chuyển biến tích cực, từng bước hình thành môi trường sống hiện đại, thuận tiện, an toàn và gắn kết hơn cho cộng đồng dân cư.

Ông Mai Văn Kỳ, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Nguyên Lý (người đầu tiên bên phải) đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác.

Cách trung tâm xã Thiệu Hóa khoảng 2km, thôn Nguyên Lý có 258 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Cùng với sự phát triển chung của địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thôn triển khai các nội dung xây dựng thôn thông minh gắn với mục tiêu XDNTM.

Một trong những kết quả nổi bật của Nguyên Lý là hoàn thiện hạ tầng số phục vụ người dân. Hiện nay, hạ tầng internet cáp quang đã phủ tới 100% hộ gia đình trong thôn. Nhà văn hóa thôn được lắp đặt mạng internet và hệ thống wifi miễn phí, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, học tập, trao đổi và khai thác các tiện ích trên môi trường số.

Nếu như trước đây việc truyền đạt thông tin chủ yếu thông qua các cuộc họp hoặc hệ thống loa truyền thanh thì nay công nghệ số đã mở ra những phương thức mới nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ông Mai Văn Kỳ, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Nguyên Lý đã chủ động xây dựng nhiều nhóm tương tác trên các nền tảng số như zalo, facebook và ứng dụng ThanhHoa-S. Các nhóm zalo của thôn, chi bộ, ban phát triển thôn, ban công tác mặt trận được duy trì thường xuyên, trở thành “cầu nối” giữa cấp ủy, ban cán sự thôn với người dân. Thông qua các nền tảng này, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông báo của địa phương hay những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh đều được chuyển tải nhanh chóng đến từng hộ dân. Không chỉ tiếp nhận thông tin, người dân còn có thể phản ánh kiến nghị, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề của cộng đồng ngay trên môi trường mạng.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, trưởng thôn đã ứng dụng phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói để phát trên hệ thống truyền thanh. Cách làm này giúp giảm đáng kể thời gian biên tập, đồng thời bảo đảm các nội dung tuyên truyền dài, chuyên sâu được truyền tải đầy đủ đến người dân nhiều lần trong ngày.

Từ những ứng dụng tưởng chừng đơn giản ấy, khoảng cách giữa chính quyền cơ sở với người dân được rút ngắn đáng kể. Công tác điều hành, quản lý ở khu dân cư cũng trở nên linh hoạt, kịp thời và hiệu quả hơn.

Điểm đáng chú ý trong quá trình xây dựng thôn thông minh ở Nguyên Lý là việc ứng dụng công nghệ không dừng lại ở công tác tuyên truyền mà đã đi vào giải quyết những nhu cầu thiết thực của đời sống. Xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, thôn đã huy động nguồn lực lắp đặt hệ thống camera an ninh với 10 mắt, đầu ghi hình và màn hình giám sát. Hệ thống này giúp theo dõi các tuyến đường, khu vực công cộng, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ hệ thống camera, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, nhiều vụ việc phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời. Mô hình không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn tạo môi trường sống an toàn, văn minh cho cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, Nguyên Lý còn triển khai mô hình quản lý điện năng thông minh. Hệ thống điều khiển tự động cho phép bật, tắt điện chiếu sáng theo thời gian cài đặt, đồng thời theo dõi công suất tiêu thụ, quản lý nguồn điện và cảnh báo hiện tượng rò rỉ điện. Đây là giải pháp góp phần tiết kiệm điện năng, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghệ số cũng đang từng bước thay đổi phương thức canh tác truyền thống. Tại khu vực nhà màng ở cánh đồng Le, thôn đã áp dụng hệ thống tưới nước tự động trên diện tích khoảng 5.000m2. Thông qua việc điều khiển và giám sát tự động, người sản xuất có thể tiết kiệm công lao động, sử dụng nước hiệu quả hơn và nâng cao năng suất cây trồng.

Những mô hình này cho thấy tư duy chuyển đổi số ở Nguyên Lý không chạy theo hình thức mà hướng tới giải quyết các bài toán cụ thể của địa phương, từ quản lý an ninh, sử dụng năng lượng đến sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, thôn đã đầu tư máy vi tính phục vụ công tác điều hành và lắp đặt bảng điện tử led để tăng hiệu quả tuyên truyền, tạo diện mạo hiện đại cho khu dân cư.

Một trong những tiêu chí quan trọng của thôn thông minh là người dân phải trở thành chủ thể của chuyển đổi số. Với nhận thức đó, Nguyên Lý đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Hiện nay, trong tổng số 514 lao động trong độ tuổi, có 376 người có kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu, đạt tỷ lệ 73,1%.

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời từng bước hình thành thói quen thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Từ những kết quả bước đầu đạt được có thể thấy, xây dựng thôn thông minh ở Nguyên Lý không đơn thuần là việc đưa công nghệ về nông thôn mà quan trọng hơn là thay đổi cách quản lý, phục vụ người dân và cách tổ chức đời sống cộng đồng. Mỗi ứng dụng số được triển khai đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo thuận lợi cho người dân và xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại hơn.

Bài và ảnh: Minh Hiếu