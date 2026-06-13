Nguồn vốn trao tay - trao cơ hội làm giàu

Với hơn 7.300 hội viên sinh hoạt tại 42 chi hội, Hội LHPN xã Nga Sơn có mạng lưới rộng, thuận lợi trong triển khai các chương trình tín dụng đến với hội viên. Hội đã chủ động phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan để tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích. Đồng thời đẩy mạnh quản lý, theo dõi và kiểm tra nguồn vốn chặt chẽ. Nhờ đó, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh đúng mục đích, đạt hiệu quả. Tổ chức hội khẳng định được vai trò, uy tín trong đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Hội LHPN xã Nga Sơn và Phòng giao dịch TYM thăm vườn dưa vàng Hồng Ngọc của khách hàng Lê Thị Thúy, thôn Long Khang.

Đến thăm vườn dưa vàng Hồng Ngọc trồng trong nhà lưới sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình chị Lê Thị Thúy, Chi hội trưởng chi hội Long Khang, được chị chia sẻ: “Trước đây, vợ chồng tôi trồng dưa hấu nhưng hiệu quả không cao. Thông qua tổ chức hội, năm 2023, tôi vay 100 triệu đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và 50 triệu đồng vốn TYM đầu tư nhà lưới trồng dưa vàng Hồng Ngọc. Hiện, mỗi năm gia đình trồng 4 vụ, lợi nhuận đạt từ 70 đến 80 triệu đồng/vụ (3 đến 4 vụ/năm)”.

Với tinh thần ham học hỏi và chịu khó, từ khi trồng đến nay, gia đình chị Thúy luôn có nguồn thu lớn, ổn định trên diện tích 1.500m2 với 3.700 cây dưa vàng; lợi nhuận cao gấp 3 lần so với trồng dưa hấu. Ngoài trồng dưa, chị Thúy còn bán hàng ngoài chợ và luôn quan tâm kết nối, hỗ trợ hội viên khó khăn có nhu cầu được vay vốn sản xuất.

Được biết, Chi hội Long Khang đang quản lý hơn 2 tỷ đồng vốn NHCSXH và khoảng 700 triệu đồng vốn TYM cho nhiều hội viên vay đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn tạp, trồng dưa... Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã có thêm sinh kế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến nay, chi hội không còn hội viên nghèo.

Còn với hộ chị Mai Thị Luyện, chi hội Thôn Trung, từ nguồn vốn vay 80 triệu đồng của NHCSXH, 100 triệu đồng vốn TYM, gia đình chị đã duy trì chăn nuôi từ 3.500 đến 5.000 con gà lai Đông Tảo/lứa và sản xuất hàng mã. Không chỉ kinh tế gia đình ổn định mà còn tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho 5 lao động.

Hỗ trợ vốn vay cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu là một trong những giải pháp quan trọng, cần thiết và trúng đích. Nhiều năm qua, Hội LHPN xã Nga Sơn đã tăng cường huy động 4 nguồn vốn vay chính để hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế khá hiệu quả, đó là: vốn NHCSXH, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tài chính vi mô và TYM. Đến nay, tổng dư nợ vốn NHCSXH trên địa bàn xã đạt 52,532 tỷ đồng, cho 851 hộ vay; vốn Ngân hàng NN&PTNT đạt 139,511 tỷ đồng, cho 869 người vay; vốn Tài chính vi mô đạt 7,225 tỷ đồng cho 279 hộ vay và vốn TYM dư nợ 5,336 tỷ đồng cho hơn 300 hội viên vay. Tỷ lệ thu hồi vốn đạt 100%. Các nguồn vốn trên đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng sản xuất, kinh doanh nhỏ, cải thiện nhà ở, công trình vệ sinh... Nhiều chị vay vốn đã vươn lên thoát nghèo, mở rộng quy mô sản xuất và còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Lãnh đạo Hội LHPN xã Nga Sơn thăm, kiểm tra sử dụng vốn vay phát triển kinh tế của hội viên Mai Thị Luyện, thôn Trung, nuôi gà lai Đông Tảo.

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã kiểm tra thực tế 5 khách hàng vay vốn trên địa bàn xã Nga Sơn và các nội dung thực hiện việc ủy thác của hội LHPN xã đã ký kết với ngân hàng. Qua kiểm tra, Hội LHPN xã Nga Sơn đã phối hợp với ngân hàng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện tốt chính sách tín dụng; phối hợp với NHCSXH tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi; thực hiện tốt bình xét cho vay, quản lý vốn, thu hồi nợ, thu lãi đúng quy định. Các hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, không có nợ xấu, quá hạn.

Đồng chí Mai Mai Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Nga Sơn cho biết: Công tác quản lý các nguồn vốn vay của hội LHPN xã ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ mới đạt được hiệu quả thiết thực. Việc điều hành nguồn vốn được hội thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nguồn vốn vay được hội viên phụ nữ sử dụng đúng mục đích, tập trung vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống gia đình. Thông qua các hoạt động vay vốn, Hội LHPN xã đã góp phần tích cực tạo việc làm, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đồng thời đóng góp quan trọng vào chương trình XDNTM tại địa phương. Thời gian tới, hội LHPN xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với NHCSXH; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, các tổ chức tài chính tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Chủ động rà soát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động và tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật giúp hội viên sử dụng đồng vốn vay hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Bài và ảnh: Minh Trang