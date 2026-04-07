Nguồn vốn nhỏ, ý nghĩa lớn

Cùng với việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi tại các xã: Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lang Chánh đã đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư, tạo thêm nguồn lực cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đây không chỉ là giải pháp bổ sung nguồn vốn tại chỗ mà còn góp phần lan tỏa ý thức tiết kiệm, phát huy tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhiều hộ dân xã Giao An được vay vốn chính sách, đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại điểm giao dịch xã Giao An. Tại đây, cán bộ ngân hàng phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện giải ngân nguồn vốn vay mới, thu nợ đến hạn. Đồng thời, tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm của các tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn, của người dân gửi tiết kiệm. Các hoạt động được triển khai công khai, đúng quy trình, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ ngay tại địa phương.

Trong các phiên giao dịch của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã, việc gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đã trở thành nền nếp. Không chỉ giúp người dân hình thành thói quen tích lũy, hoạt động này còn tạo nguồn vốn quay vòng phục vụ chính cộng đồng. Nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn đã đưa ra quy định, các hộ vay tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng, với mức tối thiểu 100.000 đồng/hộ. Khoản tiền tuy không lớn nhưng được duy trì thường xuyên, giúp các hộ chủ động nguồn trả nợ khi đến hạn, góp phần bổ sung nguồn vốn để ngân hàng thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi.

Ông Hà Văn Dương, ở Làng Trô, xã Giao An là khách hàng quen thuộc của ngân hàng, đang được cho vay 100 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm. Sau khi hoàn thành các thủ tục của tổ tiết kiệm và vay vốn, trả lãi khoản vay, ông có gửi thêm một khoản tiền tiết kiệm để sau này tích lũy trả một phần gốc vay ngân hàng. Ông Dương, cho biết: “Trước đây, do khó khăn, gia đình tôi được vay vốn tín dụng chính sách chương trình hộ nghèo để đầu tư chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống. Sau khi thoát nghèo, tôi lại tiếp tục được ngân hàng cho vay vốn chương trình giải quyết việc làm. Hiểu được ý nghĩa quan trọng của nguồn vốn chính sách, nên khi có khoản tiền tích góp, tôi lại mang đến ngân hàng gửi tiết kiệm. Việc làm nhỏ này vừa để dành tiền trả nợ cho gia đình, vừa góp phần bổ sung nguồn vốn để các hộ khó khăn khác có điều kiện vay phát triển kinh tế”.

Chị Lò Thị Dương, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Trò, xã Giao An, cho biết: “Khi có chủ trương huy động tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn, chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất triển khai đến các tổ viên tham gia gửi tiết kiệm tùy vào điều kiện từng gia đình. Hiện nay, Tổ tiết kiệm và vay vốn Chi Hội cựu chiến binh thôn đang quản lý 35 thành viên, với dư nợ 3,1 tỷ đồng. Hằng tháng, tất cả các tổ viên đều gửi tiết kiệm qua tổ, với mức gửi phổ biến là 200 nghìn đồng/người/tháng, với những hộ có điều kiện có thể gửi nhiều hơn. Từ đó, các tổ viên có một khoản tiết kiệm, những lúc khó khăn có thể rút hoặc chuyển sang trả lãi, trả gốc. Hiện nay, 100% các thành viên trong tổ đều tham gia gửi tiết kiệm qua tổ với số tiền hơn 253 triệu đồng”.

Để người dân nắm được ý nghĩa của việc gửi tiết kiệm, NHCSXH Lang Chánh đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn phụ trách. Cán bộ ngân hàng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia gửi tiền. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp thôn, bản, sinh hoạt chi hội và các phiên giao dịch định kỳ tại xã, giúp người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực của việc gửi tiết kiệm. Lãi suất tiền gửi được niêm yết công khai, thủ tục đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng.

Đến hết tháng 3/2026, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt gần 537 tỷ đồng; trong đó huy động từ dân cư là hơn 90,1 tỷ đồng, huy động thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn là hơn 42,2 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự tin tưởng của Nhân dân đối với chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn. Thông qua việc huy động tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng có thêm nguồn lực để mở rộng cho vay, đáp ứng nhu cầu của người dân. Nguồn vốn này đã góp phần giúp hàng nghìn hộ gia đình nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Lương Khánh