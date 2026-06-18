Người dùng AI được khuyến cáo thận trọng với thông tin cá nhân

Sự phổ biến của AI kéo theo xu hướng chia sẻ nhiều dữ liệu riêng tư hơn, khiến các chuyên gia liên tục đưa ra cảnh báo về an toàn thông tin.

Khoảng 50% người dân Australia hiện sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hằng ngày. Trong số đó, không ít người dùng AI để tìm kiếm lời khuyên, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân.

Để nhận được những tư vấn sát với hoàn cảnh thực tế, đồng thời tiết kiệm thời gian và tăng tính tiện lợi, nhiều người đã tải lên các nền tảng AI những tài liệu cá nhân như sao kê ngân hàng, bảng lương hay các giấy tờ tài chính khác. Tuy nhiên, các tài liệu này thường chứa nhiều thông tin nhạy cảm như họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng hoặc thông tin bảo hiểm.

Theo chuyên gia tài chính Besty Westcott, việc chia sẻ các dữ liệu cá nhân như vậy trên các nền tảng AI tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.

“Tôi cho rằng không nên chia sẻ các giấy tờ có chứa thông tin như tên, địa chỉ, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng hay dữ liệu bảo hiểm y tế trên các nền tảng AI. Một nguyên tắc đơn giản là nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ thông tin đó với một người lạ trên đường phố thì cũng không nên tải lên các ứng dụng AI”, bà Besty Westcott khuyến cáo.

Theo bà Westcott, các ứng dụng AI trả phí thường có cơ chế bảo mật tốt hơn so với các phiên bản miễn phí. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có rủi ro. Vì vậy, người dùng vẫn cần cân nhắc kỹ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Đối với những người đã từng tải dữ liệu cá nhân lên các nền tảng AI, bà khuyến nghị nên xóa các cuộc trò chuyện có chứa thông tin nhạy cảm, đồng thời kiểm tra phần cài đặt để xóa bộ nhớ và các tệp dữ liệu đã lưu. Người dùng các dịch vụ trả phí thường có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những dữ liệu này.

Bà Westcott cũng cho rằng thay vì tìm kiếm lời khuyên, đặc biệt là lời khuyên về tài chính, thông qua các ứng dụng AI, người dân nên tham khảo các trang thông tin chính thức của chính phủ hoặc các tổ chức đào tạo tài chính uy tín. Điều này giúp tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy hơn, đồng thời giảm nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Nguồn: https://vtv.vn/nguoi-dung-ai-duoc-khuyen-cao-than-trong-voi-thong-tin-ca-nhan-100260616165738666.htm