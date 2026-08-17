iPhone Air sinh ra để thay thế iPhone 17?

iPhone Air và iPhone 17 là hai lựa chọn đang thu hút nhiều sự quan tâm của tín đồ công nghệ. Một bên nổi bật với kiểu dáng siêu mỏng, trong khi bên còn lại hướng đến sự cân bằng giữa hiệu năng và tính thực dụng. Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ liệu iPhone Air có thực sự là phiên bản thay thế iPhone 17 hay không.

So sánh iPhone Air và iPhone 17

Cả 2 dòng thế hệ iPhone đều thuộc thế hệ iPhone mới của Apple nhưng hướng đến hai nhóm người dùng khác nhau. Dưới đây là những khác biệt cần lưu ý trước khi bạn quyết định lựa chọn:

Về thiết kế, màn hình

iPhone Air và iPhone 17 tạo ra sự khác biệt ngay từ cảm giác cầm trên tay. Nếu thích một thiết bị nhẹ nhàng để mang theo hằng ngày thì iPhone Air sẽ tạo được ấn tượng rõ rệt nhờ độ mỏng chỉ 5.64mm. Trong khi đó, iPhone 17 vẫn giữ thiết kế quen thuộc với độ dày 7.95mm, mang lại cảm giác cầm chắc tay hơn.

Thiết kế mỏng ấn tượng của iPhone Air.

Không chỉ về kích thước, hai thiết bị còn khác nhau về phong cách thiết kế riêng ở mặt lưng. iPhone Air sở hữu cụm camera hình chữ nhật mới đồng bộ với dòng Pro, kết hợp khung viền titanium giúp tăng độ cứng cáp nhưng vẫn giữ trọng lượng nhẹ. Ngược lại, iPhone 17 tiếp tục sử dụng cụm camera đặt dọc cùng khung nhôm truyền thống.

Về trải nghiệm hiển thị, iPhone Air thực sự chiếm lợi thế với màn hình 6.5 inch rộng hơn mức 6.3 inch của iPhone 17. Dù vậy, chất lượng hình ảnh giữa hai máy gần như không có khác biệt khi đều sử dụng tấm nền Super Retina XDR OLED, hỗ trợ ProMotion 1-120Hz, cùng độ sáng tối đa 3,000 nits.

Về hiệu năng

iPhone Air và iPhone 17 đều mang đến hiệu năng mạnh mẽ cho hầu hết nhu cầu sử dụng hiện nay nhờ lần lượt được trang bị chip A19 Pro và chip A19. Từ chỉnh sửa ảnh, dựng video ngắn đến chơi các tựa game đồ họa cao, cả hai đều đáp ứng mượt mà.

Ở các bài kiểm tra hiệu năng, sự chênh lệch giữa hai thiết bị không quá lớn. iPhone 17 đạt khoảng 2.1 triệu điểm AnTuTu v10 (hiệu năng), nhỉnh hơn đôi chút so với mức 1.9 triệu điểm của iPhone Air. Trong khi đó iPhone Air lại có lợi thế ở điểm Geekbench đơn nhân (phản ánh tốc độ phản hồi của thiết bị) nhờ kiến trúc A19 Pro.

Nhìn chung, trải nghiệm sức mạnh đồ họa và tốc độ xử lý cốt lõi giữa hai dòng máy là gần như tương đương nhau. iPhone Air sẽ có lợi thế nhỏ khi thêm tùy chọn bộ nhớ lên tới 1TB, trong khi iPhone 17 dừng ở phiên bản 512GB.

Về camera

iPhone Air và iPhone 17 đều được trang bị camera chính Fusion 48MP nên chất lượng ảnh trong điều kiện đủ sáng gần như tương đồng. Cả hai đều dư sức đáp ứng nhu cầu chụp ảnh hằng ngày với độ chi tiết cao, màu sắc tự nhiên và khả năng zoom quang học 2x tiện lợi.

Bên cạnh cảm biến chính, iPhone 17 còn được bổ sung camera Ultra Wide 48MP, giúp chụp góc rộng sắc nét hơn, hỗ trợ ảnh macro và mang đến nhiều góc sáng tạo. Trong khi đó, iPhone Air chỉ sở hữu một camera sau nên phù hợp hơn với người dùng chỉ cần quay chụp cơ bản.

Camera iPhone 17 quay chụp vẫn rất ấn tượng.

Ở mặt trước, hai thiết bị đều sử dụng camera Center Stage 18MP mới hỗ trợ tự động giữ chủ thể trong khung hình khi gọi video. Ngoài ra, khả năng quay 4K HDR và ghi hình đồng thời bằng camera trước - sau cũng được tích hợp đồng bộ trên cả hai dòng máy.

Về dung lượng pin

iPhone Air và iPhone 17 đều quá dư dả để bạn sử dụng trong một ngày với các tác vụ thông thường. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc sử dụng 4G, 5G liên tục thì iPhone 17 sẽ mang lại cảm giác yên tâm hơn nhờ viên pin khoảng 3,692mAh.

Đổi lại, lợi thế của iPhone Air là thân máy siêu mỏng nhưng vẫn duy trì thời lượng sử dụng khá ổn định nhờ viên pin 3,149mAh và chip A19 Pro. Với các nhu cầu như lướt web, xem video hay làm việc văn phòng, sự chênh lệch về pin giữa hai thiết bị sẽ không quá lớn để bạn phải lăn tăn.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh 50% pin chỉ trong khoảng 20 phút. Riêng iPhone 17 còn tương thích sạc không dây MagSafe 25W, cao hơn mức 20W trên iPhone Air. Nếu ưu tiên sử dụng lâu dài giữa các lần sạc, dòng 17 vẫn có đôi chút lợi thế.

Giá iPhone Air và iPhone 17 bao nhiêu?

Để dễ dàng cân nhắc giữa hai phiên bản, bạn có thể tham khảo mức giá dự kiến của iPhone Air và iPhone 17 tại CellphoneS trong bảng dưới đây:

Phiên bản Mức giá tham khảo iPhone Air 256GB 22.990.000đ iPhone Air 512GB 28.990.000đ iPhone Air 1TB 31.990.000đ iPhone 17 256GB 23.990.000đ iPhone 17 512GB 29.790.000đ

Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm mở bán, chương trình ưu đãi hoặc phiên bản bộ nhớ. Bạn nên truy cập hệ thống CellphoneS để cập nhật nhiều ưu đãi về giá, trả góp và chế độ bảo hành

Với mức giá chênh lệch khoảng 4 triệu đồng giữa các phiên bản có cùng dung lượng, lựa chọn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào trải nghiệm mà bạn mong muốn. Nếu ưu tiên một thiết bị siêu mỏng, cao cấp và dễ dàng mang theo mỗi ngày, đầu tư thêm cho iPhone Air là hoàn toàn hợp lý.

Ngược lại, nếu iPhone 17 đã đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí và chụp ảnh hằng ngày thì tiết kiệm từ khoản chênh lệch này sẽ là lựa chọn khôn ngoan. Phần ngân sách còn lại có thể dùng để trang bị thêm phụ kiện như AirPods, sạc MagSafe hoặc ốp lưng chính hãng, giúp hoàn thiện trải nghiệm sử dụng.

Trên đây là so sánh bộ đôi iPhone Air và iPhone 17. Nếu yêu thích một chiếc iPhone siêu mỏng, nhẹ và cao cấp, iPhone Air sẽ là lựa chọn sáng giá. Còn nhu cầu cân bằng hơn về pin, camera và mức giá, bạn có thể chọn iPhone 17 để xuống tiền mà không cần do dự.