Người dân Chiềng Chanh mong sớm ổn định cuộc sống

Chiều tối 30/9, tiếng nổ vang trời từ đỉnh núi Liêu làm cho hàng nghìn khối đất đá bị sạt lở rơi xuống khu vực nhà dân ở thôn 1 Chiềng Chanh (xã Cẩm Thạch). Trong giây phút kinh hoàng ấy, người dân vội vàng hô hoán nhau để chạy đi sơ tán...

Đất đá ngổn ngang sau bão lũ ở thôn 1 Chiềng Chanh.

Tránh trú tạm ở nhà văn hóa thôn đã 2 ngày nay, khi nhớ lại giây phút cả 34 hộ dân sinh sống trong khu vực sạt lở núi Liêu chạy đi sơ tán, bà Bùi Thị Lượng, thôn 1 Chiềng Chanh, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đến nay, đã 2 ngày trôi qua, hàng nghìn khối đất đá vẫn còn đó, lấp vùi nhiều nhà cửa, cuốn trôi của cải, gia súc của người dân và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, chưa thể nguôi với người dân trong thôn.

"Chiều tối hôm ấy, mưa to, gió lớn, mọi người đang quây quần trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Nhìn ra sau nhà tôi thấy nước, đất đá cuồn cuộn trôi từ đỉnh đồi xuống. May mắn do có cây trên đồi nên tốc độ đất đã đổ xuống chậm, đủ thời gian để chúng tôi chạy khỏi nhà.

Tuy cả xóm không thiệt hại về người nhưng của cải, nhà cửa vị vùi lấp rất nhiều. Riêng gia đình tôi đã bị sập hoàn toàn ngôi nhà đang ở, mưa lũ cuốn hết đồ đạc, vật dụng và hàng trăm mét khối đất đá phủ lấp vườn nhà.

Giờ tránh trú tạm ở nhà văn hóa, trong lòng tôi vẫn nơm nớp lo nhà cửa, rồi tài sản, hoa màu không biết có bị vùi lấp, và sau này khi trở về cuộc sống sẽ ra sao." - bà Lượng ngậm ngùi cho hay.

Cũng là hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở làm đổ sập cả căn nhà cấp 4, bà Nguyễn Thị Nga bồi hồi nhớ lại: "Thôn 1 Chiềng Chanh vốn đa số là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Cuộc sống của người dân nơi đây khá bình yên với những nương ngô, ruộng lúa. Sáng sáng người lớn lên nương, lên rẫy, trẻ con thì đến trường học. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, cho đến ngày sạt lở núi khiến cho nhà cửa, tài sản, hoa màu bị vùi lấp... Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm có phương án khắc phục để được quay trở về nhà và sớm ổn định cuộc sống".

Những ngày bão số 10 càn quét cũng là những ngày ông Phạm Văn Lệ, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn 1 Chiềng Chanh thấp thỏm lo âu. Bất kể trời mưa hay đường ngập ông đều chủ động đi từng hộ gia đình để nhắc nhở bà con chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản, lúa, ngô lên cao để mưa khỏi ngập, rồi dặn dò mọi người phải chú ý đảm bảo an toàn tính mạng.

Ấy vậy mà, nỗi lo bão chưa hết thì lại đến sạt lở núi nghiêm trọng làm cho 34 hộ dân sinh sống trong thôn phải tháo chạy di dời từ chiều tối đến đêm khuya.

Đôi mắt đỏ hoe sau nhiều đêm thức trắng, ông Lệ không giấu được nỗi buồn cho hay: "Sạt lở núi đã làm cho 2 ngôi nhà cấp 4 của người dân trong thôn bị đổ sập hoàn toàn. Toàn bộ tài sản của các hộ gia đình cũng bị vùi lấp theo. Nhìn đất đá ngổn ngang, tài sản thì mất, tôi cũng chưa định hình được cuộc sống sau này của bà con ra sao, và phải bắt đầu lại như thế nào. Bởi vậy, mong rằng lực lượng chức năng của xã nhanh chóng có phương án khắc phục để bà con sớm được trở về nhà, những đứa trẻ cũng được tới trường học tập".

Cũng nhiều đêm thức trắng để tìm cách hỗ trợ bà con di dời, cứu tài sản sau sạt lở, đồng chí Bùi Văn Tú, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Thạch cho hay: Sau khi nắm bắt được thông tin sạt lở núi Liêu, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân cơ động là 28 đồng chí đến hỗ trợ Nhân dân di dời người và một số vật dụng, tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do đất đá ngổn ngang, nhiều chỗ sình lầy gây khó khăn cho công tác hỗ trợ. Hiện tại, điểm sạt lở này rất nguy hiểm, nếu thời tiết mưa lớn thì nguy cơ sạt lở tiếp là rất lớn. Trước mắt, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời khi có mưa to để đảm bảo an toàn tính mạng. Tuy nhiên, về lâu dài cần có phương án xử lý triệt để các khu vực sạt lở hoặc bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng”.

Bão lũ đã đi qua, mưa cũng đã ngớt vậy nhưng nỗi lo thấp thỏm của người dân ở thôn 1 Chiềng Chanh thì vẫn chưa dứt. Họ chỉ mong được sớm trở về ngôi nhà của mình, để sáng sớm lại rủ nhau lên nương, lên rẫy, để trẻ em lại được tung tăng cắp sách đến trường trong niềm vui khôn xiết.

Nguyễn Đạt - Lê Hòa