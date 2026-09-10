Người dân Canada quyết không nhượng bộ Mỹ dù phải trả giá về kinh tế

Trong bối cảnh lo ngại gia tăng tại Canada về cuộc chiến thương mại với Mỹ, dư luận trong nước vẫn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, cho rằng “không thể lùi bước ngay cả khi phải trả giá về kinh tế”. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Canada Mark Carney, người đang đi đầu trong nỗ lực ứng phó với Mỹ, đang tiến gần mức cao kỷ lục, trong khi quan điểm nhấn mạnh sự đoàn kết với các nước phương Tây, trong đó có châu Âu, ngày càng nhận được sự ủng hộ.

Người Canada không chấp nhận nhượng bộ Mỹ bất chấp tác động từ cuộc chiến thương mại. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả khảo sát do Viện Angus Reid, một cơ quan thăm dò dư luận của Canada, công bố ngày 8/9, 62% số người được hỏi ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Carney. Tỷ lệ này tăng 11 điểm phần trăm so với một tháng trước, gần mức cao kỷ lục 63% được ghi nhận sau bài phát biểu của ông tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hồi tháng 1 vừa qua.

Dư luận cũng thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận những khó khăn về kinh tế. Có 60% số người được hỏi cho rằng Canada nên duy trì chiến lược hiện nay ngay cả khi các biện pháp thuế đáp trả khiến chi phí hộ gia đình cho thực phẩm, quần áo và các mặt hàng khác tăng 10-20%. Về thời điểm nối lại đàm phán, 41% cho rằng nên chờ đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11, cao hơn 15 điểm phần trăm so với tỷ lệ 26% cho rằng hai bên nên lập tức nối lại đàm phán. Có tới 73% số người được hỏi cho rằng “ngay cả khi quan hệ với Mỹ xấu đi, Canada vẫn phải từ chối những nhượng bộ không thể chấp nhận”, vượt xa 27% ủng hộ cách tiếp cận linh hoạt để duy trì quan hệ thương mại.

Dựa trên sự ủng hộ này của dư luận, ngày 8/9, Chính phủ Canada áp thuế đáp trả từ 15-50% đối với các sản phẩm của Mỹ trị giá 276 tỷ CAD (khoảng 199 tỷ USD). Đây là động thái đáp trả tương xứng sau khi Mỹ áp mức thuế lên tới 50% đối với lượng hàng hóa có giá trị tương đương của Canada từ ngày 22/8. Các mặt hàng bị áp thuế gồm 629 nhóm sản phẩm, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy và giấy, cùng các sản phẩm điện tử.

Tuy vậy, người dân Canada cũng không hoàn toàn lạc quan về tình hình của đất nước. Chỉ 31% cho rằng Canada đang có lợi thế trong cuộc xung đột thương mại với Mỹ, trong khi 34% cho rằng Canada ở thế bất lợi. Có 22% nhận định sức mạnh đàm phán của hai nước là tương đương.

Nhà sản xuất BRP của Canada cho biết 2 mẫu xe Can-Am sản xuất tại Canada sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ, trong động thái leo thang mới nhất của cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ. Ảnh: The Canadian Press.

Trên thực tế, Mỹ đã lập tức triển khai các biện pháp đáp trả bổ sung đối với các biện pháp thuế quan của Canada. Washington chỉ đạo Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) loại các sản phẩm của Canada khỏi các hợp đồng mua sắm của Chính phủ Liên bang, đồng thời ký tuyên bố cấm nhập khẩu các sản phẩm sữa, đồ uống có cồn và xe môtô phân khối lớn của Canada kể từ ngày 29/9.

Mỹ cũng duy trì kế hoạch tăng thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô của Canada từ 25% lên 50%, bắt đầu từ tháng 1 năm sau. Một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ cho biết trong cuộc họp báo qua điện thoại của Nhà Trắng: “Các biện pháp này nhằm khôi phục môi trường cạnh tranh công bằng và bảo vệ sản xuất trong nước”, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là phản ứng đối với một trong số ít quốc gia đã đáp trả các biện pháp thương mại của Mỹ.”

Thúy Hà

Nguồn: Chosun