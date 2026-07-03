Người cao tuổi xã Thiệu Toán thi đua làm kinh tế giỏi

Hưởng ứng phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phát động, thời gian qua, Hội NCT xã Thiệu Toán tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia. Nhiều cán bộ, hội viên NCT năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, cống hiến trí tuệ, sức lực làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương.

Mô hình kinh tế của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thơ, hội viên NCT thôn Dân Chính mang lại hiệu quả cao.

Với quan niệm “Còn sức khỏe là còn lao động”, năm 2019, sau khi địa phương thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, ông Nguyễn Xuân Thơ, thôn Dân Chính mạnh dạn nhận hơn 3,2ha đất sản xuất kém hiệu quả để đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp. Từ vùng đất hoang hóa, nhiễm phèn, lầy lội, ông vay hơn 1 tỷ đồng để cải tạo mặt bằng, đắp bờ bao, làm đường nội đồng, xây dựng hệ thống điện, mương tưới tiêu, nhà kho và đầu tư con giống.

Những năm đầu, hiệu quả kinh tế chưa cao, nhưng với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, ông vừa sản xuất vừa tích lũy kinh nghiệm. Nhận thấy bèo tấm là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho cá, ông chủ động phát triển vùng nuôi bèo để chủ động nguồn thức ăn, góp phần giảm chi phí sản xuất. Đến nay, mỗi tháng trang trại của ông xuất bán trên 1 tấn cá giống, đồng thời duy trì chăn nuôi hàng trăm con gà, vịt, chăm sóc hàng nghìn gốc chuối, hơn 100 gốc mít Thái, gần 100 gốc dừa, xoài. Trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương, mang lại lợi nhuận trên 400 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ là hội viên NCT làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Xuân Thơ còn luôn gương mẫu trong cuộc sống, tích cực vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, con giống và phương pháp chăn nuôi, trồng trọt cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Đồng chí Lê Đình Hoành, Chủ tịch Hội NCT xã Thiệu Toán cho biết: Hội NCT xã Thiệu Toán có trên 4.500 hội viên, sinh hoạt ở 27 chi hội. Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” đã được hội NCT xã triển khai sâu rộng và trở thành động lực để nhiều hội viên tham gia lao động sản xuất. Hội NCT xã đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất phù hợp. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho lao động địa phương”.

Bằng trí tuệ và kinh nghiệm ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, NCT của xã đã đầu tư cải tạo vườn tạp, xây dựng trang trại chăn nuôi... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Theo thống kê, toàn xã hiện có 1.700 NCT tham gia trực tiếp và cùng con, cháu thành lập các trang trại, gia trại và cơ sở kinh doanh, buôn bán. Nhiều trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh do NCT làm chủ, được công nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, như: Mô hình nuôi hươu của ông Lê Văn Hòa, thôn Dân Quý; mô hình nhà màng trồng dưa Kim Hoàng hậu và dưa chuột baby; dịch vụ làm mạ khay và cấy lúa của ông Nguyễn Văn Minh, thôn Dân Quyền Dân Sinh; mô hình chăn nuôi của ông Cao Xuân Vang, thôn Thái Bình...

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT khó khăn, toàn xã đã thành lập 18 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với trên 923 thành viên tham gia sinh hoạt. Tổng nguồn vốn các câu lạc bộ đang quản lý trên 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ gần 100 hộ vay phát triển kinh tế; nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, mô hình chi hội NCT hạnh phúc tại thôn Dân Chính, Toán Thắng và thôn Đồng Tâm được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Thông qua các hoạt động giao lưu, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, NCT có điều kiện sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho gia đình và xã hội.

Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” đã và đang tạo động lực để hội viên NCT xã Thiệu Toán tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ trong lao động, sản xuất, xứng đáng là cây cao bóng cả, điểm tựa cho con cháu trong gia đình, dòng họ.

Bài và ảnh: Thanh Huê