Ngọc Sơn xây dựng chính quyền gần dân, vì dân

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Ngọc Sơn đang từng bước cụ thể hóa phương châm “chính quyền phục vụ” bằng những cách làm thiết thực: đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và giải quyết kịp thời các kiến nghị ngay từ cơ sở. Sự hài lòng của người dân đang trở thành thước đo quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ngọc Sơn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Mô hình “Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng đô thị văn minh” tại Ngọc Sơn đang góp phần quan trọng đối với các dự án phát triển hạ tầng. Điển hình như mới đây, 24 hộ dân thuộc các tổ dân phố Sơn Hạ, Trung Sơn, Sơn Thượng, Tào Sơn, Thanh Châu và Thanh Bình 3 đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi nhận tiền bồi thường để triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 525 qua địa bàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố Thanh Bình 3 chia sẻ: "Chúng tôi đã phối hợp với chính quyền tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích của công trình và các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, GPMB. Nhờ đó, người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng trước khi nhận tiền bồi thường để dự án được triển khai sớm".

Được biết, năm 2026, phường Ngọc Sơn triển khai 6 dự án đầu tư công do địa phương làm chủ đầu tư, đồng thời phối hợp GPMB nhiều dự án trọng điểm của tỉnh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ. Đến nay, địa phương đã giải ngân hơn 50% nguồn vốn đầu tư công từ nguồn điều tiết thu tiền sử dụng đất.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được xác định là một trong những khâu đột phá ở địa phương. Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận khoảng 9.000 hồ sơ; hơn 98% được thực hiện trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Cùng với cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị được chú trọng. Đảng ủy, UBND phường đã tiếp 215 lượt công dân, tiếp nhận 121 đơn, thư phản ánh, kiến nghị, chủ yếu liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và an sinh xã hội. Các vụ việc được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng hay khiếu kiện kéo dài.

Với phương châm chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, phường Ngọc Sơn cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Mô hình “Chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân” bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ người dân tại bộ phận một cửa, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là đối với người cao tuổi. Mô hình “Tổ chuyển đổi số cộng đồng” phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên và cán bộ cơ sở trong hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, số hóa hồ sơ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong khi đó, mô hình “Điều hành không giấy tờ” với việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và phòng họp trực tuyến đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản trị.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Mai Sỹ Lân, với hệ thống cảng cá, đê biển, Quốc lộ 1A, tuyến đường ven biển cùng các quy hoạch phân khu đô thị số 10, số 11 và khu công nghiệp số 21, số 22 thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, Ngọc Sơn có nhiều lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, hậu cần nghề cá, nuôi trồng và chế biến thủy sản, đồng thời hình thành các không gian đô thị và công nghiệp mới. Từ những kết quả bước đầu, cấp ủy và chính quyền phường xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng phục vụ, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu và hiệu quả phục vụ làm thước đo đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân; từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở và bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển.

Bài và ảnh: Bách Nguyên