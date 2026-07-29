Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2026), chiều 29/7, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập - nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Cách đây 96 năm, vào ngày 29/7/1930, tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ ở thôn Yên Trường, xã Thọ Lập đã diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên gồm: Chi bộ Hàm Hạ (huyện Đông Sơn cũ), Chi bộ Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa cũ) và Chi bộ Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân cũ).

Hội nghị được đánh giá là “một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào cộng sản tỉnh nhà”.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Thắp hương tưởng niệm, tri ân các bậc tiền bối, các chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước ý chí cách mạng kiên cường, sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối đã có công gây dựng, phát triển Đảng bộ tỉnh, tạo những bước ngoặt quan trọng cho phong trào cách mạng Thanh Hóa sau này.

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các đại biểu tham quan nhà truyền thống.

Nói chuyện với cán bộ và Nhân dân xã Thọ Lập, đồng chí Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh, Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống mà còn là biểu tượng của tinh thần cách mạng, ý chí đấu tranh và khát vọng độc lập của các thế hệ đi trước.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thọ Lập tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chăm lo xây dựng quê hương ngày càng phát triển; đồng thời quan tâm bảo tồn, tôn tạo, sưu tầm tư liệu, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Quốc Hương