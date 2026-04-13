Ngọc Liên nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan dân cử

Thực tiễn tại xã Ngọc Liên cho thấy, nâng cao năng lực hoạt động của HĐND không còn là yêu cầu mang tính định hướng, mà đã trở thành yếu tố then chốt quyết định hiệu lực, hiệu quả quản trị ở cơ sở.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Ngọc Liên nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước bối cảnh khối lượng công việc tăng lên, phạm vi quản lý mở rộng, HĐND xã Ngọc Liên đã lựa chọn cách tiếp cận đi thẳng vào những khâu then chốt: nâng cao chất lượng kỳ họp, siết chặt hoạt động giám sát và phát huy vai trò của đại biểu. Kết quả bước đầu cho thấy, qua hơn 10 tháng triển khai hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND xã của hai nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031 đã tổ chức nhiều kỳ họp để ban hành các nghị quyết liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Điểm đáng chú ý là các nghị quyết của HĐND xã không dàn trải, mà tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được duy trì nền nếp. Đại biểu HĐND xã từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, công tác giám sát của HĐND xã có bước chuyển rõ rệt theo hướng thực chất, hiệu quả. HĐND xã đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách an sinh xã hội và cải cách hành chính. Nội dung giám sát không dừng ở việc “nghe báo cáo”, mà đi sâu kiểm tra thực địa, đối thoại trực tiếp với người dân, qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời nhiều tồn tại.

Một ví dụ cụ thể là qua giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, HĐND xã đã phát hiện một số trường hợp sử dụng đất chưa đúng mục đích, chậm được xử lý dứt điểm. Trên cơ sở đó, HĐND kiến nghị UBND xã xây dựng lộ trình khắc phục, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Kết quả, nhiều tồn tại kéo dài đã được giải quyết, góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai.

Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được duy trì nền nếp, có chiều sâu hơn. Trong thời gian qua, HĐND xã đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận hàng chục ý kiến, kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, môi trường, thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ sản xuất. Điều đáng ghi nhận là tỷ lệ kiến nghị được giải quyết, trả lời đạt cao, nhiều vấn đề được xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Những kết quả trên không phải ngẫu nhiên có được, mà là kết quả của quá trình đổi mới đồng bộ từ nhận thức đến hành động. Trước hết là sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy xã, sự hướng dẫn kịp thời của Thường trực HĐND cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội. Trên nền tảng đó, HĐND xã đã chủ động điều chỉnh phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng đặt ra không ít vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận. Năng lực, kỹ năng của một bộ phận đại biểu HĐND chưa đồng đều; khả năng phân tích, phản biện chính sách còn hạn chế. Hoạt động giám sát tuy đã có trọng tâm nhưng chưa thật sự sâu ở một số lĩnh vực. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát có lúc chưa quyết liệt. Đặc biệt, điều kiện bảo đảm hoạt động, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Ông Bùi Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Liên cho biết: "Trong nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND xã sẽ đề ra các giải pháp trọng tâm để tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan, bảo đảm HĐND có đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND xã có bản lĩnh, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND".

Qua thực tiễn tại Ngọc Liên cho thấy, khi HĐND cấp xã được nâng cao năng lực hoạt động, không chỉ hiệu quả quản trị địa phương được cải thiện, mà niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước cũng được củng cố vững chắc. Đây chính là nền tảng để hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở thực sự gần dân, sát dân và vì dân.

Bài và ảnh: Minh Hiếu