Ngọc Lặc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án

Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, xã Ngọc Lặc đã khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ chuyên môn của xã Ngọc Lặc kiểm tra mốc giới mặt bằng đã bàn giao phục vụ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc.

Một trong những dự án được xã Ngọc Lặc xác định có ý nghĩa chiến lược là Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc (AFD). Đây là dự án có quy mô lớn, tổng diện tích thu hồi đất lên tới 50,9ha, liên quan trực tiếp đến nhiều hộ dân và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như hoàn thiện hệ thống giao thông, xây dựng hồ điều hòa, kênh thoát nước lũ, kè sông Cầu Chày, nhà máy xử lý nước thải... Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần cải thiện diện mạo đô thị mà còn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận dự án, xã Ngọc Lặc đã tập trung thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước trong quy trình GPMB. Từ công tác tuyên truyền, vận động đến tổ chức đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. UBND xã đã thành lập các tổ công tác, tổ vận động trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh. Đến nay, xã Ngọc Lặc đã cơ bản GPMB xong và bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo kế hoạch. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng. Phần diện tích còn lại tập trung tại các thôn: Hưng Sơn, Hạ Sơn, Cao Nguyên, Cao Phong, Cao Thượng, Nguyễn Trãi, Tân Thành, Xuân Sơn và Quang Hưng đang tiếp tục được rà soát, đối thoại và vận động để sớm hoàn thành việc bàn giao, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Tại các thôn có dự án đi qua, cấp ủy, ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Các tổ chức đã chủ động phối hợp với UBND xã trực tiếp đến từng hộ dân để trao đổi, giải thích về mục đích, ý nghĩa của dự án cũng như các chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của Nhà nước. Do đó, các hộ dân bị ảnh hưởng đã hiểu rõ, đồng thuận và tích cực phối hợp trong quá trình thực hiện GPMB.

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 23/02/2026 của UBND tỉnh về việc GPMB để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026, xã Ngọc Lặc có 1 dự án Khu dân cư Hồ Thanh Niên với diện tích 5,84ha. Đến tháng 3/2026, xã Ngọc Lặc đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, xã đã phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành trích đo địa chính khu đất; ban hành kế hoạch kiểm đếm, thông báo thu hồi đất theo đúng quy định. Đồng thời, UBND xã Ngọc Lặc đã ký cam kết với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam về tiến độ thực hiện công tác GPMB. Bên cạnh đó, xã cũng đã kiện toàn hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất. Qua các hội nghị, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, từ đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Chia sẻ về những giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc Lê Công Tâm, cho biết: “Địa phương luôn xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, xã thực hiện một cách công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, vận động, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng các dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Mục tiêu của địa phương đặt ra là hoàn thành công tác GPMB các dự án trước mùa mưa bão năm 2026 để các đơn vị thi công có đủ điều kiện triển khai các hạng mục, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Cùng sự đồng thuận của Nhân dân, địa phương đang tích cực phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, chủ đầu tư các dự án tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong công tác GPMB”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân cùng cách làm linh hoạt, hiệu quả, công tác GPMB tại xã Ngọc Lặc đang đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để địa phương thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị.

Bài và ảnh: Lê Hợi