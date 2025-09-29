Ngoại trưởng Triều Tiên hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, Bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung – Triều đang được chú ý đặc biệt, và cả hai bên tìm cách điều phối lập trường trong tình hình quốc tế đầy biến động.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Choe Son Hui vào ngày 28 tháng 9 tại Bắc Kinh. Ảnh: CCTV

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/9 thông báo, trong cuộc gặp, ông Vương Nghị nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng tăng cường điều phối và hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong các vấn đề quốc tế và khu vực”. Phía Trung Quốc cho biết, ông Vương Nghị cũng đã trao đổi với bà Choe về tình hình trong nước của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời kêu gọi tăng cường trao đổi giữa hai đảng, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị quốc gia.

Về phần mình, Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Choe Son Hui đã chuyển thông điệp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, khẳng định quan hệ song phương là “không thay đổi” và cần phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại. KCNA cho biết thêm, trong cuộc gặp thượng đỉnh bên lề lễ duyệt binh hồi đầu tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xác lập phương hướng và nguyên tắc cơ bản nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, thích ứng với bối cảnh quốc tế đang biến chuyển.

Theo KCNA, hai bên đã có cuộc hội đàm sâu rộng về các vấn đề trong nước và quốc tế và đạt được “sự nhất trí hoàn toàn”, nhưng không nêu chi tiết.

Cuộc gặp giữa người đứng đầu ngành ngoại giao 2 nước diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới Hàn Quốc để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, từ ngày 31/10 đến 1/11. Seoul cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ tới dự, dù Washington chưa chính thức xác nhận.

Thanh Vân

Nguồn: The Chosun, Reuters