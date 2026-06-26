Ngoại trưởng Mỹ: Washington muốn đạt thỏa thuận với Iran, nhưng không “bằng mọi giá”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/6 khẳng định, Washington mong muốn thúc đẩy đối thoại và hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran, song nhấn mạnh sẽ không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích của các đồng minh Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: CNP.

Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Mỹ ở Manama (Bahrain), ông Rubio cho biết, Mỹ có “giới hạn” đối với những điều khoản có thể chấp nhận trong bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, nhưng không phải bằng mọi giá. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào làm suy yếu an ninh, ổn định và thịnh vượng của các đối tác tại Vùng Vịnh".

Đề cập đến vấn đề eo biển Hormuz, ông Rubio bác bỏ quan điểm cho rằng bất kỳ quốc gia nào có quyền sở hữu hoặc áp đặt phí lưu thông đối với tuyến hàng hải quốc tế này. Theo ông, việc thu phí hoặc hạn chế quyền tự do hàng hải sẽ tạo ra tiền lệ không phù hợp đối với các tuyến đường biển quốc tế khác và có nguy cơ dẫn đến “hỗn loạn toàn diện”.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo tạm thời đình chỉ kế hoạch hỗ trợ hộ tống các tàu dân sự mắc kẹt tại eo biển Hormuz.Ảnh: X.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz. Cùng ngày, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo tạm thời đình chỉ kế hoạch hỗ trợ hộ tống các tàu dân sự rời khu vực sau khi một tàu chở hàng mang cờ Singapore báo cáo bị tấn công gần vùng biển Oman. Theo Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), con tàu bị trúng một vật thể phóng khi di chuyển gần eo biển Hormuz.

Hai quan chức Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ việc, trong khi phía Tehran chưa xác nhận thông tin này. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các tàu thuyền chỉ được phép lưu thông qua những tuyến hàng hải do Iran công bố, đồng thời cảnh báo các hành trình ngoài những tuyến này sẽ không được bảo đảm an toàn.

Sau thông tin về vụ tấn công, giá dầu thế giới tăng gần 2% do lo ngại nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng giao dịch trên toàn cầu.

Được biết, chuyến công du Bahrain của Ngoại trưởng Marco Rubio diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiếp tục các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn sau khi hai bên đạt được khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Các nội dung như an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân Iran và cơ chế giám sát việc thực hiện thỏa thuận được cho là vẫn còn nhiều khác biệt cần tiếp tục thương lượng.

Thu Uyên