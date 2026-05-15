Ngoại trưởng Mỹ: Nga đang chịu tổn thất lớn hơn so với Ukraine trên chiến trường

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mơi đây cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện là “mạnh nhất và có năng lực nhất châu Âu”, đồng thời nhấn mạnh sự chuyển đổi đáng kể của quân đội Ukraine sau hơn bốn năm xung đột với Nga. Ông Rubico cũng nhận định Moscow đang chịu tổn thất lớn hơn đáng kể so với Kyiv trên chiến trường.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Roll Call

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 14/5, ông Rubio cho rằng kinh nghiệm chiến đấu thực tế, hỗ trợ từ phương Tây cùng quá trình đổi mới nhanh chóng trong lĩnh vực máy bay không người lái và công nghệ quân sự đã giúp Ukraine phát triển các phương thức tác chiến mới.

Theo ông Rubio, quá trình chiến sự kéo dài đã thúc đẩy Ukraine hình thành một mô hình tác chiến “lai” kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và công nghệ hiện đại. Ông Rubio đánh giá đây là một sự phát triển đáng chú ý trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhận định Nga đang chịu tổn thất lớn hơn đáng kể so với Ukraine trên chiến trường, song không đưa ra bằng chứng cụ thể. Ông Rubio cho biết Mỹ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn sớm kết thúc cuộc xung đột, đồng thời gọi đây là một cuộc chiến gây thiệt hại lớn cho cả hai bên, cả về người và kinh tế.

Ukraine cho biết nước này đặt mục tiêu xây dựng “đội quân một triệu người” để chiến đấu chống lại Nga. Ảnh: BBC

Theo ông Rubio, Ukraine sẽ cần thời gian dài để tái thiết đất nước, trong khi nền kinh tế Nga cũng đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ cuộc xung đột. Dù thừa nhận tiến trình hòa đàm đã chững lại trong thời gian gần đây, ông Rubio cho rằng cả hai bên vẫn duy trì một số kỳ vọng chiến lược, trong đó Ukraine có được lợi thế sau mùa đông, còn Nga được cho là chịu tác động từ biến động giá năng lượng.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington sẵn sàng đóng vai trò trung gian thúc đẩy giải pháp hòa bình, đồng thời cho rằng Mỹ là quốc gia có khả năng kết nối hai bên trong tiến trình đàm phán. Ông Rubio nhấn mạnh: nếu có cơ hội, Mỹ sẽ hỗ trợ thúc đẩy chấm dứt xung đột, phù hợp với mong muốn của chính quyền Tổng thống Trump về việc sớm đạt được một giải pháp ngoại giao.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ thị quân đội và các cơ quan đặc nhiệm chuẩn bị “những phương án đáp trả có thể” sau đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev trong các ngày 13-14/5 vừa qua.

Lê Hà.

Nguồn: Kyivpost, Reuters