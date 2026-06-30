Ngoại trưởng Mỹ - Đức thảo luận hàng loạt vấn đề an ninh quốc tế

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Đức Johann Wadephul vừa có cuộc hội đàm tại thủ đô Washington nhằm phối hợp lập trường về hàng loạt vấn đề an ninh quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và người đồng cấp Đức Johann Wadephul trong cuộc gặp tại thủ đô Washington, ngày 29/6. Ảnh: AA.

Tại cuộc gặp ngày 29/6, hai ngoại trưởng đã thảo luận về các diễn biến mới tại Trung Đông, tái khẳng định cam kết phối hợp nhằm bảo đảm Iran không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hai bên cũng một lần nữa nhấn mạnh cam kết chung của Washington và Berlin trong việc bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Ngoài vấn đề Trung Đông, hai ngoại trưởng cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh cơ chế “chia sẻ gánh nặng” trong NATO, theo hướng các đồng minh châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm năng lực phòng thủ thông thường của khu vực.

Giới quan sát cho rằng chủ trương này phản ánh mong muốn lâu nay của Washington về việc các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và nâng cao khả năng tự bảo đảm an ninh, trong bối cảnh NATO đang đối mặt đồng thời với nhiều thách thức từ cuộc xung đột tại Ukraine đến những diễn biến phức tạp ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Đức Johann Wadephul nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh cơ chế “chia sẻ gánh nặng” trong NATO. Ảnh: Euronews.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Marco Rubio và người đồng cấp Đức Johann Wadephul cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực nhằm đạt được một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine. Hai bên cho rằng việc duy trì phối hợp chặt chẽ giữa các đồng minh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo đảm ổn định và an ninh tại châu Âu cũng như các khu vực có ý nghĩa chiến lược trên thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: AA.