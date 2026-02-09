Ngoại trưởng Sergey Lavrov: Nga không có ý định tấn công châu Âu, nhưng sẵn sàng đáp trả

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/2 cho biết, Nga không có kế hoạch tấn công châu Âu, nhưng sẵn sàng tiến hành đáp trả quân sự nếu cần thiết.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Nga không có ý định tấn công châu Âu, nhưng sẵn sàng đáp trả. Ảnh: Tass.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với chương trình tổng hợp tin tức hàng tuần Itogi Nedely trên kênh truyền hình NTV, ông Lavrov nói: “Chúng tôi sẽ không tấn công bất kỳ phần nào của châu Âu. Chúng tôi hoàn toàn không có lý do gì để làm như vậy”. Ông Lavrov cảnh báo: “Nếu châu Âu lựa chọn hiện thực hóa các mối đe dọa của mình, chuẩn bị cho chiến tranh chống lại chúng tôi và bắt đầu tấn công Nga, thì như Tổng thống Vladimir Putin đã nói, phản ứng từ phía chúng tôi sẽ không phải là một chiến dịch quân sự đặc biệt, mà là một sự đáp trả quân sự toàn diện, sử dụng mọi phương tiện quân sự sẵn có, phù hợp với các văn kiện học thuyết liên quan đến vấn đề này”.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổng kết cuối năm vào cuối tháng 12/2025, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng, Nga chưa bao giờ mong muốn đối đầu quân sự với châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu châu Âu lựa chọn phát động chiến tranh chống Nga, thì không nên nghi ngờ việc Nga sẵn sàng đáp trả ngay lập tức.Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 6/2 đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga vì chiến sự ở Ukraine. Gói biện pháp dự kiến nhắm vào các ngân hàng Nga, các thương nhân tiền điện tử và xuất khẩu kim loại. Lệnh trừng phạt cũng đề xuất cấm cung cấp dịch vụ vận tải biển cho dầu thô Nga.Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Gruzia Rustavi-2 rằng xung đột tại Ukraine lẽ ra đã có thể kết thúc nếu Châu Âu không cản trở các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hơn một năm qua.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga cần phải gặp trực tiếp nhau để giải quyết những vấn đề khó khăn nhất còn tồn tại trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ảnh: Newsukraine.rbc.ua.

Liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 8/2 cho biết các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga cần phải gặp trực tiếp nhau để giải quyết những vấn đề khó khăn nhất còn tồn tại trong các cuộc đàm phán, đồng thời khẳng định chỉ có Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có đủ quyền lực để mang lại một thỏa thuận.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Sybiha nói rằng Ukraine muốn đẩy nhanh các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài bốn năm và tận dụng đà tiến triển trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, trước khi những yếu tố khác xuất hiện, chẳng hạn như chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào tháng 11.Theo ông Sybiha, trong kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm làm cơ sở cho các cuộc đàm phán ba bên gần đây, hiện chỉ còn “một vài” vấn đề chưa được giải quyết. Ông nói: “Đó là những vấn đề nhạy cảm nhất và khó khăn nhất, cần được xử lý ở cấp lãnh đạo”. Hiện Ukraine cũng đang tập trung vào việc giành được các bảo đảm an ninh từ phương Tây. Theo ông Sybiha, Mỹ đã xác nhận với Ukraine rằng, Washington sẵn sàng phê chuẩn các bảo đảm an ninh tại Quốc hội; sau đó Mỹ sẽ cung cấp một “bệ đỡ” an ninh để hỗ trợ thỏa thuận hòa bình, dù không triển khai quân đội Mỹ trên thực địa ở Ukraine.Bên cạnh việc triển khai lực lượng trên thực địa, ông Sybiha nói rằng cần có một cơ chế tương tự Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên sẽ được coi là tấn công vào toàn bộ khối. Ông cho rằng, việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu cũng sẽ mang lại thêm một yếu tố bảo đảm an ninh.

Thanh Vân

Nguồn Tass, Reuters.