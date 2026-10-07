EU, Trung Quốc chuẩn bị đàm phán thương mại, Bắc Kinh cảnh báo Pháp và Đức

Ngày mai 8/10, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc sẽ tiến hành vòng tham vấn thương mại và đầu tư tại Bắc Kinh, tập trung vào quản lý hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang EU, khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc và kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong bối cảnh bất đồng thương mại giữa hai bên gia tăng.

Ủy viên Thương mại và An ninh kinh tế EU Maroš Šefčovič sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong hai ngày 8-9/10. Đây là cuộc họp thứ hai trong khuôn khổ cơ chế Tham vấn Thương mại và Đầu tư EU - Trung Quốc được hai bên thiết lập hồi tháng 6 nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm giải pháp cho những bất đồng thương mại.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), Brussels muốn đạt được những kết quả cụ thể trong vòng tham vấn lần này, trong đó tập trung vào xu hướng xuất khẩu của Trung Quốc sang EU, khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc của doanh nghiệp châu Âu và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh EU lo ngại thâm hụt thương mại với Trung Quốc ngày càng gia tăng. Theo số liệu của EC, hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào EU đạt 571 tỷ euro trong năm 2025, góp phần tạo mức thâm hụt thương mại khoảng 360 tỷ euro của EU với Trung Quốc.

Trước thềm cuộc gặp, Trung Quốc ngày 6/10 cảnh báo Pháp và Đức không thúc đẩy EU sử dụng các công cụ thương mại mang tính “bảo hộ”, sau khi hai nước kêu gọi tăng cường khả năng phản ứng của EU trước những hành động gây tổn hại đến lợi ích thương mại của khối.

Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Pháp và Đức duy trì tinh thần mở cửa, hợp tác và thương mại tự do, tuân thủ các quy định của WTO, đồng thời tránh chính trị hóa và “an ninh hóa” các vấn đề kinh tế, thương mại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cũng khẳng định quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - EU mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời kêu gọi EU giải quyết những quan ngại thông qua đối thoại và tham vấn, cùng duy trì sự ổn định của các chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Trong khi đó, Pháp và Đức đang thúc đẩy một cơ chế để EU có thể phản ứng nhanh hơn trước các hành vi mà hai nước cho là làm méo mó thị trường. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EU tìm cách xử lý tình trạng mất cân bằng thương mại với Trung Quốc và tăng cường các công cụ bảo vệ thị trường chung.

Minh Phương