Đại sứ Israel cáo buộc đưa tin sai lệch về vụ Flydubai

Đại sứ Israel tại Ấn Độ Reuven Azar cáo buộc một số cơ quan truyền thông phương Tây và Tây Á đưa thông tin sai lệch về vụ việc trên chuyến bay Flydubai, đồng thời ca ngợi phi công người Ấn Độ Smith Machar và các hành khách đã góp phần ngăn chặn điều ông gọi là một vụ tấn công khủng bố quy mô lớn.

Phát biểu tại sự kiện đánh dấu 3 năm vụ tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel, Đại sứ Reuven Azar cho rằng một số cơ quan truyền thông phương Tây và Tây Á đã mô tả vụ việc trên chuyến bay Flydubai như một cuộc xô xát giữa các phi công, thay vì một vụ tấn công khủng bố.

Theo ông Azar, hành động của Cơ trưởng Smith Machar cùng các hành khách đã góp phần ngăn chặn điều ông gọi là một vụ tấn công khủng bố quy mô lớn tương tự vụ 11/9.

Chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi cơ phó tấn công Cơ trưởng Machar bằng rìu khẩn cấp và tìm cách kiểm soát máy bay. Tổng Công tố Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước đó mô tả vụ việc là một hành động khủng bố bất thành.

Đại sứ Azar cũng liên hệ vụ tấn công ngày 7/10/2023 với vụ tấn công tại Pahalgam, thuộc khu vực Jammu và Kashmir của Ấn Độ, hồi tháng 4/2025. Ông cho rằng Ấn Độ đã phải hứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố trong nhiều thập kỷ và cáo buộc vụ Pahalgam chịu ảnh hưởng từ vụ tấn công ngày 7/10.

Vụ tấn công tại Pahalgam khiến 26 người, chủ yếu là khách du lịch, thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Đề cập vụ tấn công ngày 7/10/2023, ông Azar cho rằng Israel đã bị bất ngờ và mô tả đây là một trong những thất bại lớn nhất về tình báo và tác chiến trong lịch sử nước này.

Đại sứ Azar khẳng định Israel và Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố, đồng thời duy trì các giá trị dân chủ và mối quan hệ giữa hai nước.

Thanh Hằng