Mỹ đề nghị Nga làm rõ thông tin về trường hợp tử vong tại cơ sở chống dịch

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết ông dự kiến sẽ sớm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến các báo cáo về sự cố tại Viện Nghiên cứu Dịch hạch Irkutsk thuộc khu vực Siberia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công khai kêu gọi Moscow minh bạch thông tin nhằm giúp cộng đồng quốc tế đánh giá chính xác nguy cơ an ninh y tế.

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Phát biểu với báo giới ngày 6/10, Tổng thống Trump cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Putin sẽ diễn ra “rất sớm”. Khi được hỏi về đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ đối với vấn đề này, Ông Trump cho biết Washington đang tiếp tục thảo luận và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có diễn biến mới.

Vụ việc được chú ý sau khi truyền thông địa phương đưa tin Darya Shipilova, 28 tuổi, nhân viên phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk ở Siberia, tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng viêm phổi. Một số thông tin cho rằng có thể đã xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm, song chưa được xác nhận.

Về phía Nga, Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng nước này đã áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt liên quan bệnh dịch hạch. Thống đốc tỉnh Irkutsk Igor Kobzev cho biết kết quả kiểm tra cho thấy nạn nhân mắc viêm phổi, song nguyên nhân tử vong chính xác vẫn chưa được xác định. Các xét nghiệm cũng không phát hiện vi sinh vật liên quan đến công việc của nạn nhân trong các mẫu sinh học.

Trong khi đó, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, chưa có xác nhận về ca bệnh dịch hạch hay dấu hiệu lây lan trên diện rộng. WHO đã liên hệ với cơ quan chức năng Nga và tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình. Ông Dujarric cũng kêu gọi thận trọng khi đưa thông tin về vụ việc, cho rằng cần dựa trên các dữ liệu được xác minh để đánh giá tình hình. WHO sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin liên quan.

Thanh Giang