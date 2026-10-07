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Lộ diện chủ nhân giải Nobel Hóa học 2026

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Sau quãng thời gian hồi hộp chờ đợi, chủ nhân giải Nobel Hóa học 2026 đã lộ diện. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố giải thưởng danh giá này lúc 16h45 ngày 7/10 (giờ Việt Nam), tiếp tục hé lộ những đóng góp nổi bật cho khoa học thế giới trong mùa Nobel năm nay.

Lộ diện chủ nhân giải Nobel Hóa học 2026

Sau quãng thời gian hồi hộp chờ đợi, chủ nhân giải Nobel Hóa học 2026 đã lộ diện. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố giải thưởng danh giá này lúc 16h45 ngày 7/10 (giờ Việt Nam), tiếp tục hé lộ những đóng góp nổi bật cho khoa học thế giới trong mùa Nobel năm nay.

Lộ diện chủ nhân giải Nobel Hóa học 2026

Ngày 7/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố trao giải Nobel Hóa học 2026 cho nhà khoa học Pháp Henri Kagan và nhà khoa học Nhật Bản Kenso Soai “vì phát hiện các hiệu ứng phi tuyến và hiện tượng tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối”

Theo Ủy ban Nobel Hóa học, hai nhà khoa học đã góp phần giải quyết một câu hỏi hóa học tồn tại hơn một thế kỷ về cách hiện tượng “đồng nhất quang học” có thể hình thành một cách tự phát. Các nghiên cứu này liên quan đến những phân tử có cấu trúc như hình ảnh phản chiếu của nhau, tương tự bàn tay trái và bàn tay phải,

Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học Heiner Linke cho biết công trình của Henri Kagan và Kenso Soai đã đưa ra lời giải cho “một bí ẩn hóa học kéo dài hơn một thế kỷ”, đồng thời đánh giá các phản ứng hóa học do hai nhà khoa học phát triển là rất đặc biệt.

Henri Kagan công tác tại Đại học Paris-Sud ở Orsay, Pháp, trong khi Kenso Soai, 95 tuổi, công tác tại Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản. Các nghiên cứu về cấu trúc phân tử bất đối có ý nghĩa quan trọng đối với hóa học, trong đó có quá trình phát triển dược phẩm.

Giải Nobel Hóa học là giải thưởng thứ ba được công bố trong mùa Nobel năm nay, sau Nobel Y sinh và Nobel Vật lý. Nobel Văn học dự kiến được công bố ngày 8/10, Nobel Hòa bình ngày 9/10 và Nobel Kinh tế ngày 12/10. Hai chủ nhân Nobel Hóa học 2026 sẽ chia nhau khoản tiền thưởng 12 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Stockholm ngày 10/12, đúng ngày mất của Alfred Nobel

Thanh Hằng

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