Hàn Quốc phóng thành công tên lửa Nuri mang theo 15 vệ tinh vào quỹ đạo

Ngày 7/10, Hàn Quốc đã tiến hành phóng thành công tên lửa đẩy nội địa Nuri trong chuyến bay thứ 5 từ Trung tâm Vũ trụ Naro ở Goheung, đưa 15 vệ tinh vào quỹ đạo nhằm phục vụ các sứ mệnh không gian và đặt nền móng cho hệ thống chòm vệ tinh siêu nhỏ vận hành đồng bộ đầu tiên của nước này.

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Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc Oh Tae-seok cho biết, tên lửa đẩy nội địa Nuri số 5 được phóng vào không gian vào lúc 12h25 ngày 7/10 (theo giờ địa phương). Dựa trên dữ liệu bay và hình ảnh thu được, Nuri được xác định đã thực hiện các bước bay theo kế hoạch và đạt quỹ đạo mục tiêu. Sau đó, 5 vệ tinh siêu nhỏ đã được tách khỏi tên lửa theo đúng trình tự dự kiến.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ phóng toàn bộ 15 vệ tinh, Nuri thực hiện diễn tập thao tác tránh va chạm và xả hết nhiên liệu còn lại, kết thúc hành trình trong khoảng 20 phút sau khi được phóng.

Tên lửa đẩy Nuri số 5 - được lắp ráp bởi tập đoàn quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc Hanwha Aerospace, tương tự như với Nuri số 4 được phóng thành công vào tháng 11/2025.

Đánh giá từ giới chuyên gia cho biết, Nuri số 5 sẽ đánh dấu nỗ lực đầu tiên của Hàn Quốc trong việc triển khai tuần tự nhiều vệ tinh chính được thiết kế để thực hiện cùng một nhiệm vụ. Các vệ tinh này sẽ giám sát Bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận nhằm phục vụ an ninh quốc gia và ứng phó với thiên tai. Mỗi vệ tinh chính nặng chưa đến 100 kg và mang theo một camera quang điện tử có khả năng phân biệt các vật thể nhỏ đến 1 mét trong ảnh đen trắng và 4 mét trong ảnh màu.

Theo kế hoạch, hệ thống vệ tinh chính hoàn chỉnh của Hàn Quốc sẽ bao gồm 10 vệ tinh, trong đó 5 vệ tinh chính tiếp theo dự kiến sẽ được phóng vào không gian trong năm 2027 sắp tới. Khi hệ thống vệ tinh này hoàn chỉnh, sẽ có khả năng chụp ảnh Bán đảo Triều Tiên hơn ba lần một ngày và quay lại cùng một vị trí trong vòng 24 giờ.

Mục tiêu dài hạn của chính phủ là đưa Hàn Quốc vào nhóm 5 cường quốc vũ trụ hàng đầu thế giới.

Thanh Giang