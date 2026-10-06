Phường Hạc Thành giải tỏa 7 chợ cóc, chợ tự phát

Sáng 6/10, phường Hạc Thành huy động các lực lượng đồng loạt ra quân giải tỏa 7 chợ cóc, chợ tự phát trên địa bàn, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng họp chợ trái phép.

Lãnh đạo phường Hạc Thành tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương khu vực chung cư Phú Sơn không bày hàng hóa lấn chiếm hành lang giao thông, họp chợ trái phép.

7 điểm chợ cóc, chợ tự phát được tập trung xử lý gồm: Đông Vệ, Tân An, Phố Nam, Cửa Hậu, Lò Chum, Phan Bội Châu và khu chung cư Phú Sơn.

UBND phường thành lập 3 tổ công tác, huy động lực lượng công an, cán bộ, công chức một số phòng chuyên môn và lực lượng quy tắc thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công trực tiếp tham gia giải tỏa.

Tinh thần chung là tuyên truyền, vận động các tiểu thương tự giác chấp hành. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng thu giữ tang vật và xử phạt hành chính theo quy định.

Lực lượng chức năng phường Hạc Thành thu dọn rác thải, cây cối, vật dụng bán hàng lấn chiếm hành lang giao thông tại khu vực quanh chợ Đông Vệ.

Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành, cho biết: Đợt ra quân này nhằm xóa bỏ hoàn toàn chợ cóc, chợ tạm. Sau đợt ra quân, phường sẽ duy trì lực lượng chốt trực hằng ngày tại các điểm đã giải tỏa, kiên quyết không để tái lấn chiếm, tái họp chợ, từng bước lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Vũ Phương