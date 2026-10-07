Mỹ cam kết không tăng hiện diện quân sự tại Iceland nếu chưa được đồng ý

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 6/10 khẳng định Washington sẽ không mở rộng hiện diện quân sự hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự tại Iceland nếu không có sự đồng ý của Chính phủ nước này, trong bối cảnh hai nước tăng cường trao đổi về an ninh Bắc Cực và hợp tác quốc phòng.

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Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Reykjavik với Ngoại trưởng Iceland Katrin Gunnarsdottir, ông Rubio khẳng định Washington sẽ không mở rộng các hoạt động quân sự tại Iceland nếu không có sự hợp tác của nước này, đồng thời nhấn mạnh Mỹ tôn trọng chủ quyền của Iceland.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đồng thời đánh giá cao việc Iceland cho phép quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ, không phận và vùng biển của nước này, qua đó tạo điều kiện cho Mỹ tăng cường khả năng theo dõi các hoạt động tại khu vực và góp phần bảo đảm an ninh.

Về phía Iceland, Ngoại trưởng Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir đánh giá cao việc Mỹ nhấn mạnh vai trò của an ninh và quốc phòng tại Bắc Cực, đồng thời bày tỏ lạc quan về kết quả hội đàm. Bà cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt trong khuôn khổ NATO, có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì an ninh và ổn định tại khu vực đang ngày càng thu hút sự quan tâm chiến lược.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Iceland này, ông Rubio cũng đã hội đàm với Thủ tướng Kristrun Frostadottir. Hai bên tập trung thảo luận về tình hình an ninh khu vực Bắc Cực, tăng cường hợp tác quốc phòng, quan hệ kinh tế song phương, cùng các vấn đề địa chính trị nóng như xung đột tại Ukraine và tình hình Trung Đông.

Liên quan đến tiến trình kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Marco Rubio nhận định đây chưa phải là thời điểm thích hợp để xem xét, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là hướng tới chấm dứt xung đột.

Nhân dịp này, ông Rubio gửi lời cảm ơn chính quyền và người dân Iceland đã tạo điều kiện cho các lực lượng Mỹ triển khai hoạt động huấn luyện, đồng thời kỷ niệm 75 năm ngày ký Hiệp định Quốc phòng song phương (1951 – 2026).

Thanh Giang