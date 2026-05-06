Ngoại trưởng Iran thăm Trung Quốc trước chuyến đi của ông Trump, căng thẳng Hormuz gia tăng

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ thăm Trung Quốc theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang và ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (bên trái) bắt tay với Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 23 tháng 4 năm 2025. Ảnh: AP

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Araghchi sẽ tới Bắc Kinh ngày 6/5 và có cuộc hội đàm với ông Vương Nghị vào ngày 7/5. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát cuối tháng 2, dù hai bên đã duy trì liên lạc thường xuyên qua điện đàm.

Chuyến thăm diễn ra ngay trước chuyến công du dự kiến tới Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump vào tuần tới, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, đặc biệt liên quan tới vấn đề Iran và an ninh năng lượng.

Nội dung thảo luận dự kiến tập trung vào quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có xung đột Trung Đông và an ninh hàng hải. Trước đó, Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi ngừng bắn, bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chủ quyền và an ninh của Iran, cũng như phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Chuyến đi của ông Araghchi nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế của Tehran. Những ngày gần đây, ông đã thăm Pakistan, Oman và Nga trong nỗ lực giảm căng thẳng với Mỹ và các đồng minh.

Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược quan trọng nhất thế giới. Ảnh: ABC News

Sau hơn hai tháng xung đột, tình hình tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược vẫn diễn biến phức tạp, với các biện pháp phong tỏa từ cả hai phía làm gián đoạn thương mại và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Các nỗ lực nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran đến nay vẫn bế tắc, dù từng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng xung quanh vấn đề Iran. Washington cáo buộc, Bắc Kinh tiếp tục nhập khẩu dầu Iran, trong khi Trung Quốc bác bỏ và khẳng định hoạt động thương mại là hợp pháp. Mỹ cũng gây sức ép yêu cầu Trung Quốc thúc đẩy Iran mở lại tuyến hàng hải Hormuz.

Giới quan sát cho rằng, xung đột Trung Đông và vấn đề Iran nhiều khả năng sẽ trở thành nội dung trọng tâm trong các cuộc tiếp xúc cấp cao sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Minh Phương

Nguồn: AA, The Times of Israel