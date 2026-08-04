Mường Lát cần chuyển từ tư duy “thụ hưởng chính sách” sang “chủ động kiến tạo”

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại xã Mường Lát sáng 4/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy “thụ hưởng chính sách” sang tư duy “chủ động kiến tạo phát triển”, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực địa Dự án Nhà máy Thủy điện - Thủy lợi Tén Tằn.

Báo cáo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Mường Lát cho biết, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Mường Lát vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra Dự án Nhà máy Thủy điện - Thủy lợi Tén Tằn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm Cửa khẩu quốc tế Tén Tằn.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Theo báo cáo của lãnh đạo xã, hạ tầng giao thông, hạ tầng số chưa đồng bộ; nhiều khu vực thường xuyên bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở; các chương trình đầu tư của Nhà nước chưa phát huy hiệu quả. Giá nguyên vật liệu xây dựng biến động, nguồn cung tại địa phương hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân các công trình; nhiều loại vật liệu phải vận chuyển đến từ địa phương khác làm tăng chi phí và kéo dài thời gian thực hiện...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Mường Lát phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe phản ánh của lãnh đạo địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Mường Lát, đặc biệt là người đứng đầu cần thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chuyển trạng thái quản lý sang trạng thái quản trị, phục vụ người dân.

Địa phương cần phải chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng; tập trung phát triển chăn nuôi dưới tán rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh dàn trải, lãng phí.

Đặc biệt, phải chuyển mạnh từ tư duy “thụ hưởng chính sách” sang tư duy “chủ động kiến tạo phát triển”, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, địa phương phải quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đặc biệt là về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường bảo vệ môi trường, an ninh rừng, an ninh nguồn nước; chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Các đại biểu dự tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu địa phương tiếp tục gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và nền biên phòng toàn dân vững chắc; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân trong quan hệ tình hữu nghị với nước bạn Lào.

Đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Quốc Hương