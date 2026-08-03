Lựa chọn phương án tối ưu xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Trung Sơn

Chiều 3/8, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị bàn phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Trung Sơn (phường Sầm Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, có 4 phương án được đề xuất để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Trung Sơn gồm: xử lý rác tại chỗ; vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác thải Nam Sầm Sơn; vận chuyển đến Khu xử lý chất thải Nghi Sơn, xã Trường Lâm hoặc vận chuyển đến Nhà máy đốt rác Xuân Phú để xử lý.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các các ý kiến, tiếp tục đánh giá kỹ tính khả thi, trên cơ sở đó lựa chọn phương án tối ưu xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Trung Sơn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời gian hoàn thiện phương án, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần thực hiện ngay các biện pháp nhằm đảm bảo môi trường khu du lịch biển Sầm Sơn. Đồng chí giao phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện san gạt, phủ bạt toàn bộ bãi rác nhằm ngăn nước mưa thẩm thấu; xử lý triệt để nước rỉ rác, giảm mùi hôi và cấm chăn thả gia súc trong khu vực.

Việc thực hiện phải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận và hoạt động du lịch biển Sầm Sơn.

UBND các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn chỉ đạo các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt kịp thời, không để rác tồn đọng, phát sinh ô nhiễm môi trường. Chủ động giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, tránh hình thành các điểm nóng, mất trật tự, an ninh xã hội; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các quy định, hồ sơ và tình hình thực tế, tham mưu việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2026.

Lan Anh