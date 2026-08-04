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Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

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Ngày làm việc thứ hai tập trung vào Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày làm việc thứ hai tập trung vào Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Đại biểu Quốc hội dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 4/8, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về 2 dự án: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Cụ thể, trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về hai dự án Luật nói trên.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-luat-phong-chong-pho-bien-vu-khi-huy-diet-hang-loat-post1127895.vnp

Từ khóa:

#Vũ khí hủy diệt hàng loạt #Dự án luật #Phòng chống #Quốc hội khóa XVI #phổ biến #Quốc hội thảo luận #Quân sự #Thủ tướng chính phủ #Khoa học công nghệ #Vi phạm pháp luật

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