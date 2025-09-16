Ngoại binh từng dự Cúp C1 châu Âu rời Công an TP HCM; Sóng ngầm ở MU

U17 TP HCM và Thép Xanh Nam Định thắng trận ra quân VCK U17 quốc gia 2025; SEA Games 33: Thái Lan thiếu 459 triệu baht để hoàn tất khâu tổ chức; Sóng ngầm ở MU khi nhiều cầu thủ bất mãn với HLV Amorim; Báo Trung Quốc mong đội nhà cùng bảng với U23 Việt Nam tại giải châu Á 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (16/9).

Báo Trung Quốc mong đội nhà cùng bảng với U23 Việt Nam tại giải châu Á 2026

Trước lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra ngày 2/10 tại Malaysia, truyền thông Trung Quốc tỏ ra lo lắng khi đội nhà chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng U23 Syria, Kyrgyzstan và Lebanon.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân/Dân Trí).

Tờ 163 cho rằng khả năng U23 Trung Quốc thắng các đội nhóm hạt giống số 1 gần như không thực tế. Vì vậy, họ kỳ vọng rơi vào bảng có U23 Việt Nam (nhóm 2) và Thái Lan hoặc Jordan (nhóm 3), để tăng cơ hội giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, U23 Việt Nam nhờ nằm ở nhóm 2 nên chắc chắn tránh được U23 Hàn Quốc, Australia và Qatar ở vòng bảng. Thành tích những năm qua của U23 Việt Nam khá ấn tượng khi từng giành ngôi á quân năm 2018 và lọt vào tứ kết ở các kỳ 2022 và 2024. Nếu U23 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan và Trung Quốc, đó sẽ là những trận đấu rất đáng chờ đợi.

Ngoại binh từng dự Cúp C1 châu Âu rời Công an TP HCM sau 1 tháng

Ngoại binh Noel Mbo đã chia tay CLB Công an TP HCM chỉ sau 1 tháng để gia nhập Kelantan Darul Naim (Malaysia) theo hợp đồng đến tháng 6/2026. Tiền đạo 26 tuổi người Congo từng trưởng thành từ lò Gillingham (Anh), thi đấu tại Thụy Điển, Lithuania và đặc biệt góp mặt ở vòng sơ loại UEFA Champions League cùng Europa Conference League trong màu áo Panevezys.

Noel Mbo vừa chia tay CLB Công an TP HCM. (Ảnh: CLB Công an TP HCM)

Ở V.League 2024/2025, khi khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Mbo ghi 4 bàn và 3 kiến tạo sau 18 trận, góp phần giúp đội bóng về đích thứ 5. Với chiều cao 1m85 và lối chơi mạnh mẽ, anh được đánh giá cao, hiện được Transfermarkt định giá 325.000 euro.

U17 TP HCM và Thép Xanh Nam Định thắng trận ra quân VCK U17 quốc gia 2025

Chiều 15/9, VCK Giải bóng đá U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 khởi tranh sôi động trên sân Bà Rịa.

U17 Thành phố Hồ Chí Minh (áo trắng) giành 3 điểm trọn vẹn trước U17 SHB Đà Nẵng. (Ảnh: VFF)

Ở bảng A, U17 TP HCM tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua U17 SHB Đà Nẵng 1-0 nhờ pha phản lưới ở phút 9. Trước đó, U17 Thép Xanh Nam Định ngược dòng kịch tính đánh bại U17 Công an Hà Nội 2-1, với cú đúp của Tuân Hoàn ở cuối trận.

Sau lượt mở màn, TP.HCM và Nam Định tạm chia nhau ngôi đầu bảng. Ở các bảng đấu khác, U17 Hà Nội, U17 SLNA, U17 PVF-CAND và U17 An Giang cũng giành trọn 3 điểm, tạo nên khởi đầu hấp dẫn cho giải đấu năm nay.

Sóng ngầm ở MU khi nhiều cầu thủ bất mãn với HLV Amorim

Sau thất bại 0-3 ở derby Manchester, bầu không khí trong phòng thay đồ MU trở nên căng thẳng. Một số cầu thủ tỏ ra bất mãn với sơ đồ 3 hậu vệ mà HLV Ruben Amorim kiên quyết áp dụng, cho rằng hệ thống này không phù hợp và kém hiệu quả.

HLV Amorim khẳng định thà bị sa thải, chứ không thay đổi triết lý ở Man Utd (Ảnh: Getty).

Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố sẽ không thay đổi triết lý, thậm chí khẳng định nếu ban lãnh đạo muốn, họ có thể thay thế ông. Bất chấp sức ép, ban lãnh đạo MU vẫn kiên nhẫn, tin tưởng Amorim có thể xoay chuyển tình thế, nhất là khi hàng công đang chịu ảnh hưởng bởi chấn thương của Cunha và Mount.

Huyền thoại Wayne Rooney cũng thẳng thắn nhận xét rằng ông không nhìn thấy cách chơi rõ ràng nào dưới thời Amorim. Trận gặp Chelsea cuối tuần này và hai vòng kế tiếp sẽ quyết định nhiều tới tương lai của MU.

Tin vắn nổi bật: - Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa chiêu mộ chủ công người Mỹ Leah Hardeman cho giai đoạn 2 giải VĐQG 2025, nhằm cải thiện thành tích sau khi chỉ đứng thứ 6 ở giai đoạn 1. - Chỉ còn ba tháng trước SEA Games 33, Thái Lan vẫn thiếu 459 triệu baht kinh phí do cắt giảm ngân sách và chi phí tăng cao, song Cục Thể thao Thái Lan khẳng định công tác chuẩn bị vẫn đúng tiến độ. - SEA Games 33 có thể áp dụng kiểm tra giới tính với VĐV bóng chuyền nữ, theo quy định y tế mới được ban tổ chức công bố. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định sẽ tuân thủ hướng dẫn quốc tế và bắt đầu áp dụng từ năm 2026. - Atletico Madrid đối mặt cơn bão chấn thương khi Alvarez, Hancko, Le Normand và Gonzalez đều gặp vấn đề ở trận gặp Villarreal, khiến khả năng ra sân trước Liverpool vẫn bỏ ngỏ. - Liverpool thắng Burnley 1-0 nhờ bàn ấn định phút 90+5 của Salah, lập kỷ lục ghi bàn muộn 4 trận liên tiếp. Trong khi đó, Salah cán mốc 188 bàn Ngoại hạng Anh, trở thành cầu thủ lập công nhiều thứ tư lịch sử giải đấu.

HS