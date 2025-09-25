Ngoại binh người Mỹ Leah Hardeman thi đấu cho Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tại giai đoạn II, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Nhằm chuẩn bị cho giai đoạn II, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hoá đã chính thức có được chữ ký của chủ công người Mỹ Leah Hardeman.

Vào tối 25/9, tay đập người Mỹ Leah Hardeman đã chính thức có mặt Việt Nam và được lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Thanh Hoá đón tiếp tại sân bay Nội Bài. Leah Hardeman sinh năm 1995 với chiều cao 1m81. Tay đập này có khả năng tấn công ghi điểm với tỉ lệ chính xác cao. Cô từng chơi cho các đội bóng tại quê nhà Mỹ, Pháp, Italya và Hy Lạp. Leah Hardeman sẽ có thời gian khoảng 10 ngày để làm quen với các bài tập chiến thuật cùng đồng đội tại Bắc Ninh.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hoá cùng đại diện Ban huấn luyện đón Leah Hardeman tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tối 25/9.

Được biết, sau 5 trận đấu của giai đoạn 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hoá có 2 chiến thắng và để thua 3 trận, tạm thời xếp thứ 6 trong tổng số 8 đội.

Tại giai đoạn thứ II, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ còn 2 trận vòng bảng với đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Vietinbank. Nếu giành được kết quả tích cực, thầy trò huấn luyện viên Bùi Huy Sơn vẫn có cơ hội lọt vào Top 4 để giành suất vào vòng chung kết xếp hạng.

Sự xuất hiện của Leah Hardeman được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực cho đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hoá.

Theo kế hoạch, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hoá sẽ bắt đầu giai đoạn II, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 bằng cuộc so tài với Hoá chất Đức Giang Lào Cai vào ngày 7/10 tới tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Duy Tính