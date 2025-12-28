Xây niềm tin, tạo đồng thuận, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau mỗi kỳ đại hội, nghị quyết được ban hành không chỉ là kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển, mà còn là lời cam kết với Nhân dân về hành động trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn xã hội. Muốn vậy, xây dựng niềm tin, tạo đồng thuận xã hội giữ vai trò quyết định.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ bản Khằm 1, xã Trung Lý tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến đồng bào Mông.

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, khí thế mới, niềm tin mới đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược. Mục tiêu tổng quát là đến năm 2030 Thanh Hóa trở thành tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 90 triệu đồng/năm. Toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó 35% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM hiện đại; tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2026-2030 giảm bình quân hằng năm từ 1% trở lên...

Trên địa bàn tỉnh tinh thần chủ động, sáng tạo đã được thể hiện rõ, trước hết từ cấp cơ sở. Tại xã Vân Du, nguyên tắc xuyên suốt được cấp ủy xác định đó là tạo sự đồng thuận trong Nhân dân là yếu tố then chốt để biến nghị quyết thành sức mạnh hành động. Trong đó, công tác dân vận đóng vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Khi dân hiểu, dân tin, dân đồng lòng ủng hộ, mọi chủ trương, chính sách sẽ có điều kiện thuận lợi để triển khai và đạt hiệu quả. Từ chủ trương đó, Đảng bộ xã Vân Du đã xây dựng và ban hành nhiều đề án, kế hoạch quan trọng, cụ thể là Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030; kế hoạch xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”, hướng tới mục tiêu xã NTM nâng cao vào năm 2030; phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; kế hoạch hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số... Những bước đi bài bản ấy góp phần cụ thể hóa nghị quyết bằng các nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Du Lê Sỹ Nghiêm cho biết: “Trên cơ sở nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ khẩn trương xây dựng chương trình hành động sát thực tế, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”.

Tại xã Trung Lý, một địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc triển khai nghị quyết cũng được tiến hành khẩn trương, hiệu quả. Toàn xã có 1.391 hộ với 7.276 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 61%. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Ca, trước hết phải phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đồng thời, mỗi đảng viên phải là cầu nối lan tỏa tinh thần đổi mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Theo đó, xã xác định những nhiệm vụ trọng tâm là thay đổi tư duy sản xuất, giảm tâm lý trông chờ, ỷ lại, mà muốn thay đổi tư duy phải có hành động cụ thể để dân thấy, dân tin. Bởi vậy, xã đã tập trung vào giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng “Chi bộ 4 tốt”; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị cao hơn. Mục tiêu đề ra là thu nhập bình quân đầu người đạt từ 22 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 1.000 tấn; tích tụ, tập trung 15ha đất nông nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 20 triệu đồng...

Nhìn từ thực tiễn Vân Du và Trung Lý cho thấy, nghị quyết của Đảng chỉ thật sự phát huy hiệu lực khi được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn; khi mỗi địa phương và từng cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đây cũng là cách thức để xây dựng niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Không chỉ dừng lại ở khâu tuyên truyền, các địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ cơ chế kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Nhiều nơi chú trọng phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến Nhân dân, coi người dân là chủ thể tham gia giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước...

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã mở ra thời cơ, vận hội mới cho sự phát triển của Thanh Hóa. Tuy nhiên, để biến nghị quyết thành hiện thực sinh động đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực cao, hành động quyết liệt, đồng thời phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân. Việc xây dựng niềm tin, tạo đồng thuận xã hội chính là nền tảng để đưa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Bài và ảnh: Xuân Minh