Nghị định 123 “gỡ khó” cho các phương tiện thủy

Nghị định 123 của Chính phủ ban hành ngày 4/4/2026 quy định chi tiết một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa không chỉ góp phần đồng bộ hóa quy trình đăng kiểm theo các luật mới mà còn đánh dấu bước quản lý đối với hoạt động an toàn đường thủy.

Đăng kiểm viên Chi Cục Đăng kiểm số 12 Thanh Hóa kiểm tra phương tiện thủy nội địa thực hiện lên đà tại phường Hàm Rồng.

Với việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định về cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, Nghị định phần nào “gỡ khó” cho hàng trăm tàu, thuyền đã hoán cải trên cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng có cơ hội được đăng kiểm hoạt động trở lại.

99% phương tiện bơm hút cát hết hạn kiểm định

Trước đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng trên 750 phương tiện thủy nội địa hoạt động ở 24 tuyến sông, kênh. Trong số này, có 183 phương tiện có mã lực từ 135CV trở lên thiết kế để vận chuyển hàng khô nhưng được chủ phương tiện hoán cải đưa vào phục vụ khai thác, bơm hút cát. Đến năm 2024, các phương tiện này đều hết hạn kiểm định.

Theo các quy định của Nghị định 48 về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; Thông tư 24 quy định đặc điểm kinh tế, kỹ thuật dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và Thông tư 06 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp đóng phương tiện thủy nội địa cao ốc, phương tiện thủy nội địa đến chu kỳ kiểm định bắt buộc phải đưa đến cơ sở đóng mới, sửa chữa đủ năng lực để kiểm tra lên đà.

Tuy nhiên, có một bất cập đó là toàn tỉnh Thanh Hóa chỉ có 2 đơn vị đủ điều kiện, năng lực, được cấp phép đóng mới, sửa chữa, kiểm tra lên đà và đều nằm ở khu vực hạ lưu. Trong khi phần lớn các phương tiện thủy nội địa lại nằm vùng thượng lưu sông Mã, sông Chu, sông Lạch Trường... Do đó, việc chủ phương tiện di chuyển đưa tàu, thuyền đến 2 cơ sở này để kiểm tra lên đà gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, hầu hết phương tiện này đều đã được hoán cải, thay đổi máy móc so với thiết kế. Vì vậy, để đủ điều kiện thực hiện đăng kiểm yêu cầu chủ tàu, thuyền phải tháo bỏ toàn bộ máy móc đã cải tạo trước đây trả về nguyên trạng ban đầu...

Phương tiện thủy nội địa khai thác, bơm hút cát của phường Đông Tiến đã hết hạn kiểm định, ngừng hoạt động.

Do những quy định khắt khe này, từ năm 2024 đến cuối năm 2025 toàn tỉnh Thanh Hóa chỉ có duy nhất 1 phương tiện hoạt động vận chuyển, khai thác cát đủ tiêu chuẩn kiểm tra lên đà đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đưa vào hoạt động, còn lại 99% phương tiện hoán cải hết hạn đăng kiểm.

Kịp thời “gỡ khó”

Ngày 4/4/2026, Chính Phủ ban hành Nghị định 123 quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Đây được xem là một trong những quy định ban hành kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là các phương tiện đã hoán cải.

Nghị định 123 tập trung điều chỉnh hai nhóm hoạt động chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa đó là đóng mới, sửa chữa phương tiện, vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng và tăng cường an toàn giao thông thủy.

Điểm mới của Nghị định này cho phép các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu cá có đủ năng lực tham gia kiểm tra lên đà, kiểm tra định kỳ phương tiện thủy nội địa, đặc biệt ở các địa phương có ít trung tâm đăng kiểm.

Bên cạnh đó, Nghị định không bắt buộc phương tiện phải đưa đến các nhà máy được thông báo đủ năng lực như trước đây mà có thể thực hiện đăng kiểm tại chỗ, miễn đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường...

Ngoài ra, Nghị định còn điều chỉnh, bổ sung một số quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa cũng như quy trình đăng kiểm. Chính vì vậy, đã phần nào giảm bớt các quy định quá khắt khe đối với các chi tiết nhỏ thay đổi sau khi hoán cải, giúp phương tiện dễ đạt tiêu chuẩn.

Theo ông Đỗ Quang Sáng, Giám đốc Chi Cục Đăng kiểm số 12 Thanh Hóa, Nghị định 123 ban hành kịp thời đã giúp cho nhiều chủ tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh được thực hiện đăng kiểm, hợp thức hóa phương tiện hoạt động. Kể từ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, đơn vị đã tiến hành đăng kiểm và cấp giấy chứng nhận cho 11 phương tiện thủy nội địa đủ điều kiện hoạt động. Dự kiến trong tháng 7/2026, sẽ có thêm 3 phương tiện được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

“Thời gian tới, chắc chắn con số này sẽ tiếp tục nâng lên, nhất là các tàu, thuyền trước đây đã hoán cải từ tàu chở hàng khô sang vận chuyển bơm hút cát đã hết hạn đăng kiểm”, ông Đỗ Quang Sáng nhấn mạnh.

Khánh Huyền