Nỗ lực làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã, đang nỗ lực, “tăng tốc” triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần “mở khóa” quá trình hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa cập nhật dữ liệu làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đất đai là lĩnh vực có khối lượng dữ liệu lớn, phức tạp và thường xuyên biến động. Vì vậy, trong tiến trình xây dựng chính quyền số và thực hiện Đề án 06, Thanh Hóa xác định việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai quyết liệt, bài bản và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Với quan điểm và tinh thần ấy, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành các kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, các ngành chức năng đã khẩn trương rà soát hiện trạng dữ liệu, phân loại từng nhóm thông tin còn thiếu, sai lệch hoặc chưa đồng bộ để xây dựng lộ trình xử lý phù hợp. Từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường đều được giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả thực hiện. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, các đợt cao điểm đã được phát động theo tinh thần “chiến dịch” với sự vào cuộc cao độ của từng cấp, từng ngành và mỗi cá nhân.

Ông Lê Trung Dũng, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa cho biết: Thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai do tỉnh phát động, chi nhánh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm công tác phụ trách từng xã. Các nhóm chủ động phân chia công việc, phối hợp với UBND xã, chuyên viên phòng kinh tế để rà soát, chuyển đổi tờ thửa giả định; xác định vị trí không gian; đối soát dữ liệu dân cư; thu thập giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan. Trong quá trình thực hiện, chi nhánh thường xuyên tổ chức họp giao ban, đánh giá, theo dõi tiến độ hằng ngày, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm dữ liệu được làm giàu, làm sạch chính xác, đầy đủ và đồng bộ. Kết quả đến ngày 3/6/2026, khu vực Hoằng Hóa đã làm sạch được 46.954/51.225 thửa đất, đạt tỷ lệ 91,66%.

Theo ông Dũng, kết quả đạt được thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của tập thể viên chức, người lao động trong chi nhánh. Đặc biệt, trong suốt thời gian triển khai chiến dịch, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động chi nhánh liên tục làm thêm ngoài giờ hành chính, buổi tối, thứ bảy, chủ nhật và cả ngày nghỉ lễ để bảo đảm tiến độ và yêu cầu đặt ra của tỉnh, ngành chức năng. “Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu độ chính xác cao, nhưng vì mục tiêu chung, vì sự phát triển của tỉnh, toàn thể viên chức, người lao động Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa đã nỗ lực với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Dũng nhấn mạnh.

Nói về vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, ông Nguyễn Tôn Mạnh, Trưởng phòng Kinh tế, xã Hoằng Lộc chia sẻ: "Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, UBND xã Hoằng Lộc đã thành lập các tổ công tác tại các thôn với phương châm hoạt động là “đi từng nhà, rà từng thửa”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phát thanh trên loa truyền thanh xã, tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm zalo cộng đồng, tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân tại thôn... Nhờ đó, người dân đã hiểu rõ mục đích, quyền lợi của việc cập nhật dữ liệu và tích cực phối hợp, giúp tiến độ thu thập hồ sơ đạt kết quả tốt. Hiện, toàn xã đã làm sạch được 5.947/6.401 thửa đất, đạt tỷ lệ 92,91%".

Sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã được chuyển hóa thành những “con số biết nói”. Nhìn lại thời điểm ngày 7/3/2026, toàn tỉnh mới chỉ làm sạch được 351.660 thửa đất, đạt tỷ lệ khiêm tốn là 32,94%. Tuy nhiên, tính đến ngày 4/6/2026, toàn tỉnh đã làm giàu, làm sạch theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” (nhóm 1) là 764.288/940.056 thửa, đạt tỷ lệ 81,30%. Tính đến ngày 3/6/2026 trên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) tỉnh Thanh Hóa đồng bộ được tổng số thửa sạch nhóm 1 là 749.194/1.050.622 thửa, đạt tỷ lệ 71,31%; đất ở sạch nhóm 1 là 522.146 thửa, đạt tỷ lệ 58,97%.

Theo ông Nguyễn Sơn Hà, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm và cố gắng không ngừng nghỉ của các địa phương, đơn vị; trong đó hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị thuộc Công an tỉnh và UBND các xã, phường đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây cũng là kết quả khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là ban thường vụ đảng ủy, bí thư đảng ủy các xã, phường và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Ghi nhận kết quả đạt được, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái đã gửi thư khen tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia thực hiện Chiến dịch cao điểm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Sự động viên kịp thời của người đứng đầu tỉnh Thanh Hóa là động lực để các cấp, các ngành và các lực lượng tham gia tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành Chiến dịch cao điểm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/6/2026; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, minh bạch hóa thông tin trong lĩnh vực đất đai, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Bài và ảnh: Phong Sắc