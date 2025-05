Quản lý hoạt động các phương tiện đường thủy nội địa

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tích cực phối hợp với các địa phương có tuyến sông, hồ thực hiện các biện pháp quản lý các phương tiện thủy nội địa.

Vận chuyển khách từ bến đò xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) qua sông Lạch Trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã công bố và đưa vào khai thác, quản lý, bảo trì 23 tuyến đường thủy nội địa với chiều dài 761,5km. Trong đó, 8 tuyến đường thủy nội địa Trung ương dài 213km và 15 tuyến đường thủy nội địa địa phương dài 548,5km. Để bảo đảm trật tự, ATGT trên các tuyến đường thủy, Ban ATGT tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy và các địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đường thủy nội địa cho người dân, chủ phương tiện tại các địa phương có sông, bến tàu, các điểm tham quan du lịch.

Cùng với đó, triển khai sâu rộng thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương trong tỉnh. Hàng năm, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa trước mùa mưa bão tại các địa phương có tuyến đường thủy nội địa đi qua, tập trung các khu vực có nguy cơ mất ATGT đường thủy như bến đò ngang, bến thủy nội địa, khu vực có nhiều dân cư sinh sống bên sông... Qua đó, kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở người dân các trường hợp có nguy cơ xảy ra mất ATGT đường thủy. Đồng thời, yêu cầu các chủ phương tiện phải trang bị đầy đủ dụng cụ nổi cứu sinh trên phương tiện, người tham gia giao thông đường thủy phải mặc áo phao, cầm cục nổi khi tham gia giao thông đường thủy. Vào các dịp lễ, tết, mùa lễ hội, mùa mưa bão, Ban ATGT tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương có liên quan tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa. Nhờ đó, những năm gần đây trật tự, ATGT trên các tuyến đường thủy của tỉnh được giữ vững ổn định, an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp với các địa phương, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các bến, phương tiện chở khách ngang, dọc sông, lòng hồ... Các lực lượng cũng kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn hoạt động trong mùa mưa bão. 4 tháng đầu năm 2025, lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra trên các tuyến sông qua địa bàn các huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Yên Định, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn... Qua đó, phát hiện và xử lý 11 trường hợp vi phạm hành chính về ATGT đường thủy.

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 950 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trên các tuyến sông và các hồ lớn ở các địa phương trong tỉnh. Đến tháng 4/2025, tổng số phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đã được đăng ký, đăng kiểm đạt 68,2%. Để quản lý chặt chẽ các phương tiện tham gia giao thông đường thủy, theo Ban ATGT tỉnh trong thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với các ngành thành viên tổ chức kiểm tra các phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện hoạt động tại các mỏ bãi, bến bốc xếp hàng hóa và tham gia vận chuyển hàng hóa hoạt động trên tất cả các tuyến đường thủy nội địa của tỉnh.

Lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa, hồ thủy điện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở quá số người quy đinh; thuyền viên, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định; hành khách không mặc áo phao khi đi đò; vi phạm các quy định về nồng độ cồn... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của chủ các phương tiện trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân khi tham gia giao thông đường thủy.

Bài và ảnh: Lê Hợi