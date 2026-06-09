Giữ vững chất lượng tín dụng, tạo điều kiện cho hộ nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận vốn ưu đãi

Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình giảm nghèo, các chương trình tín dụng chính sách xã hội được đánh giá là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận đầy đủ, dễ dàng nguồn vốn ưu đãi, vươn lên ổn định cuộc sống.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 9/6, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH) do ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, đã làm việc với NHCSXH Thanh Hóa nhằm đánh giá kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2026 và định hướng giải pháp triển khai thực hiện đến năm 2030.

Tín dụng chính sách xã hội là một "trụ cột" quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội

Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa Lê Hữu Quyền báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

5 tháng đầu năm 2026, hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 31/5, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 18.023,9 tỷ đồng tăng 1.476,4 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua NHCSXH đạt 1.139 tỷ đồng, tăng 205,4 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 17.987,6 tỷ đồng với gần 243.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, tăng 1.479,6 tỷ đồng so với đầu năm; hoàn thành 84,6% kế hoạch tăng trưởng năm. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,06% tổng dư nợ.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Mường Lát phát biểu tại hội nghị.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 8.588 lao động, trong đó 231 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 170 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm; giúp 505 học sinh, sinh viên vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 37.241 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, xây mới, sửa chữa 399 căn nhà ở xã hội.

Với những kết quả đạt được, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục khẳng định là một “trụ cột” quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững.

Bảo đảm các đối tượng đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Thời gian tới, NHCSXH Thanh Hóa sẽ tham mưu HĐND tỉnh bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương; tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ quá hạn ở mức thấp, tăng cường kiểm tra, giám sát, thu hồi nợ đến hạn; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

NHCSXH Thanh Hóa đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt từ 8 đến 10%; phấn đấu đến năm 2030 tổng dư nợ đạt 26.202 tỷ đồng, bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

NHCSXH Thanh Hóa đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt từ 8 đến 10%; phấn đấu đến năm 2030 tổng dư nợ đạt 26.202 tỷ đồng, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,11%; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã.

Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng chính sách; luôn đảm bảo khả thanh thanh toán; vận động các khách hàng giao dịch tại NHCSXH mở tài khoản thanh toán và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

"Vốn đi đến đâu, hiệu quả đến đó"

Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương, ông Dương Quyết Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả NHCSXH Thanh Hóa đạt được, đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc dành nguồn lực ngân sách cho người nghèo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Giám đốc đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đồng thời, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng tại các địa phương trên cơ sở khai thác tốt dư địa phát triển; tích cực huy động nguồn lực tại chỗ phục vụ các nhiệm vụ; thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo mọi người dân tiếp cận các dịch vụ của NHCSXH.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng nhấn mạnh, NHCSXH Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, kiểm tra chéo, củng cố mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để “vốn đi đến đâu, hiệu quả đến đó”, không để xảy ra tình trạng ứ đọng vốn hay trục lợi chính sách.

Khánh Phương