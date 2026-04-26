Nghệ sỹ piano hàng đầu thế giới Kevin Kenner biểu diễn tại Việt Nam

Ngày 26/4, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam thông tin, nghệ sỹ Kevin Kenner, người chiến thắng tại Cuộc thi Piano quốc tế Chopin lần thứ XII sẽ đến Việt Nam.

Nghệ sỹ piano hàng đầu thế giới Kevin Kenner. (Ảnh: VCMA)

Ông sẽ cùng nghệ sỹ piano Nguyễn Việt Trung, nhóm Quintet biểu diễn trong Chương trình hòa nhạc thính phòng với chủ đề “In Gratitude” (Tri ân) vào ngày 22/5 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và 24/5 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình hòa nhạc gồm 3 phần, tương ứng với 3 lớp nghĩa của chủ đề “Tri ân.” Phần I “Tri ân di sản” với bản concerto No.1 in E minor, Op.11 của Chopin, qua tiếng đàn của nghệ sỹ Kevin Kenner.

Đây là tác phẩm không chỉ tồn tại như một di sản của thế kỷ XIX, mà trở thành một thực thể sống được gìn giữ, thấu hiểu và truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ nghệ sỹ.

Phần II “Tri ân hành trình” mang đến tác phẩm “Andante spianato and Grande Polonaise brillante,” Op.22 do nghệ sỹ Nguyễn Việt Trung thể hiện.

Phần III “Tri ân con người” đưa khán giả vào không gian đối thoại trực tiếp giữa 2 nghệ sỹ Kevin Kenner và Nguyễn Việt Trung qua các tác phẩm cho 2 piano: “Variations on a Theme by Haydn,” Op.56b của Johannes Brahms và “Concertino for Two Pianos,” Op.94 của Dmitri Shostakovich.

Kevin Kenner là một trong những nghệ sỹ piano hàng đầu thế giới về diễn giải âm nhạc của Frédéric Chopin, được quốc tế công nhận khi ông chiến thắng tại cuộc thi Piano quốc tế Chopin năm 1990 tại Warsaw (Ba Lan).

Ông cũng đạt thành tựu nổi bật tại cuộc thi âm nhạc Tchaikovsky, xây dựng sự nghiệp biểu diễn và thu âm sâu rộng trên toàn cầu.

Với nền tảng đào tạo gắn liền với truyền thống âm nhạc Ba Lan và quá trình làm việc cùng những tên tuổi lớn như: Leon Fleisher và Leonard Bernstein, nghệ sỹ Kevin Kenner mang đến một cách tiếp cận Chopin vừa chuẩn mực, vừa giàu chiều sâu nội tâm.

Ông còn là một nhà sư phạm có tầm ảnh hưởng tại Trường Âm nhạc Frost, Đại học Miami (Hoa Kỳ). Ông không chỉ truyền dạy kỹ thuật, mà còn mở ra tư duy âm nhạc và tiếp thêm tinh thần nghệ thuật cho thế hệ nghệ sỹ trẻ, trong đó có nghệ sỹ piano Nguyễn Việt Trung.

Nghệ sỹ piano Nguyễn Việt Trung từng giành nhiều giải thưởng tại nhiều cuộc thi quốc tế, trong đó có các giải thưởng liên quan âm nhạc Chopin tại Ba Lan, biểu diễn tại nhiều không gian nghệ thuật lớn ở châu Âu, châu Á và Hoa Kỳ.

Nghệ sỹ Nguyễn Việt Trung học Tiến sỹ dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ sỹ Kevin Kenner.

Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sỹ hòa tấu khách mời gồm Paweł Zalejski (violin I), Tạ Khánh Linh (violin II), Phùng Hoài Thu (viola), Lưu Ly Ly (cello) và Vũ Cẩm Tú (contrabass).

Trong đó, Paweł Zalejski là nghệ sỹ violin Ba Lan được công nhận rộng rãi trên sân khấu quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực nhạc thính phòng. Ông là sáng lập viên và violin I của Apollon Musagète Quartet - một trong những tứ tấu dây hàng đầu châu Âu...

Chương trình hòa nhạc “In Gratitude” (Tri ân) do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Impressivo Production & Enterprise.../.

Theo TTXVN