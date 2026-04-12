Nghề đan lát truyền thống của người Thái ở Yên Khương

Những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế, xã Yên Khương luôn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, trong đó có nghề đan lát.

Nghề đan lát của đồng bào dân tộc Thái ở Yên Khương đang được gìn giữ, phát huy.

Theo các cụ cao niên trong xã, nghề đan lát có từ rất lâu đời và được người dân lưu giữ cho đến ngày nay. Các vật dụng của đồng bào Thái như rổ, rá, mâm, nơm bắt cá, lồng nuôi gà, gùi lúa, nong, nia... qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những cây nứa, cây vầu đã trở thành những sản phẩm tinh xảo, gắn bó mật thiết với cuộc sống của bà con.

Dù chịu sức ép từ các sản phẩm nhựa và inox giá rẻ khiến nghề truyền thống dần mai một, nhưng với tâm huyết và trách nhiệm, nhiều người dân xã Yên Khương đã tích cực tuyên truyền ý nghĩa của nghề đan lát, vận động bà con giữ nghề và truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Ông Vi Đình Thoan - một trong những người đam mê với nghề đan lát ở bản Bôn, cho biết: "Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ nghề truyền thống, hàng ngày tôi vẫn miệt mài với nghề đan lát. Bên cạnh đó, tôi cùng các bậc cao niên trong bản tích cực truyền dạy kỹ thuật và khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ trẻ. Với sự tiếp sức từ chính quyền và nỗ lực của người dân, tôi tin nghề truyền thống của cha ông sẽ mãi được bảo tồn và phát triển".

Để gìn giữ và phát huy nghề đan lát của đồng bào dân tộc Thái, xã Yên Khương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia gìn giữ nghề truyền thống. Đồng thời, xã phối hợp với các đơn vị chức năng mở lớp dạy nghề đan lát cho người dân trên địa bàn. Từ năm 2022 đến nay, xã Yên Khương đã mở 8 lớp dạy nghề đan lát với hơn 300 học viên tham gia. Nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học không chỉ biết đan thành thạo mà còn tạo ra nhiều sản phẩm để bán ra thị trường, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương cho biết: "Những sản phẩm đan lát thủ công của đồng bào dân tộc Thái ở Yên Khương không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống mà còn chứa đựng nét văn hóa truyền thống. Hiện nay, xã có hơn 20 gia đình vẫn duy trì nghề đan lát. Để gìn giữ và phát huy nghề đan lát, xã sẽ tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghề và chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con, bảo tồn, phát huy nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số xã Yên Khương".

Bài và ảnh: Xuân Anh