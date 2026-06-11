Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Chỉ ra thách thức, khó khăn phía trước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Chi cục Hải quan khu vực X, các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 11/6, Chi cục Hải quan khu vực X tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hiệp hội ngành nghề có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực X đã giải quyết thủ tục cho hơn 210 nghìn tờ khai hải quan, với tổng trị giá kim ngạch khoảng 17,1 tỷ USD; số thu thuế nộp ngân sách nhà nước đạt 20,635 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao. 5 tháng đầu năm 2026, Chi cục tiếp tục đạt kết quả tích cực, với hơn 110 nghìn tờ khai; số thu ngân sách đạt 10,89 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ và đạt 54,3% chỉ tiêu pháp lệnh.

Hội nghị này là hoạt động thường niên, tiếp tục cụ thể hóa cam kết của Chi cục Hải quan khu vực X: “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ - Lấy cải cách làm động lực phát triển”. Đồng thời khẳng định tinh thần đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cán bộ, công chức Chi cục Hải quan khu vực X trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như việc chủ động tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Vui mừng trước kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ ra rằng, hoạt động xuất nhập khẩu đang đứng trước nhiều yêu cầu mới, khó hơn và phức tạp hơn. Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt...

Trong khi đó, hạ tầng cảng biển và dịch vụ logistics tại Nghi Sơn đã có bước phát triển mạnh nhưng chưa thật sự đồng bộ. Tuyến vận tải quốc tế còn ít, tần suất chưa cao; kho bãi, cảng cạn, dịch vụ container và các dịch vụ hỗ trợ còn hạn chế.., khiến một số doanh nghiệp phải mất thêm thời gian, chi phí và chưa thật sự thuận lợi khi thực hiện thủ tục hải quan tại Thanh Hóa...

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X tham gia hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Chi cục Hải quan khu vực X tập trung nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp theo hướng thực chất, thường xuyên, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo, thông quan, nộp thuế, hoàn thiện hồ sơ...

Các sở, ngành, địa phương, nhất là các đơn vị có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu phải chủ động phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực X để nắm bắt, phân loại và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Tinh thần là không đùn đẩy, không né tránh, không để doanh nghiệp phải liên hệ nhiều cơ quan nhưng vẫn không rõ trách nhiệm thuộc về ai. Mỗi vướng mắc cần có đầu mối theo dõi, có hướng xử lý cụ thể, có phản hồi rõ ràng cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác xuất nhập khẩu. Thực hiện đầy đủ, trung thực, chính xác các quy định về hồ sơ, chứng từ, khai báo hải quan, nghĩa vụ thuế và các quy định có liên quan.

“Trong bối cảnh hiện nay, chỉ một sai sót nhỏ trong hồ sơ, chứng từ cũng có thể dẫn đến chậm trễ, phát sinh chi phí, thậm chí rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Vì vậy, tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cách để doanh nghiệp tự bảo vệ mình, nâng cao uy tín, giảm rủi ro và phát triển bền vững”, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị.

Nêu ý kiến tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ làm việc khẩn trương, cầu thị của cơ quan hải quan, đã tạo điều kiện thuận lợi thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Thông qua đó góp phần nâng cao sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, cũng như kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.

Doanh nghiệp nêu kiến nghị tại hội nghị.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đại diện nhiều doanh nghiệp đã đặt câu hỏi đề nghị Chi cục Hải quan khu vực X làm rõ thêm về các thủ tục liên quan đến thực hiện tờ khai hải quan đối với một số mặt hàng là khoáng sản đã qua chế biến, sơ chế; thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng nhập khẩu; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về hải quan...

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đề xuất cơ quan hải quan tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nền hải quan hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp. Đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng kho ngoại quan tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Na Mèo để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu với nước bạn Lào.

Cơ quan hải quan trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

Với tinh thần cầu thị, đi thẳng vào nội dung câu hỏi, Chi cục Hải quan khu vực X đã giải đáp toàn bộ vướng mắc, vấn đề được nêu tại hội nghị. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với cơ quan hải quan trong thực thi pháp luật, đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu.

Cũng tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực X đã phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu tiềm năng của Cảng quốc tế Nghi Sơn và dịch vụ của cảng; giới thiệu các tuyến vận tải container ven biển; phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện một số quy định mới của pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, chính sách thuế xuất nhập khẩu...

Đỗ Đức