Mở hướng phát triển ở xã biên giới Mường Mìn

Xác định rõ tiềm năng và lợi thế, sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã biên giới Mường Mìn đã nỗ lực tìm hướng phát triển. Ngoài cây trồng hiện có, địa phương đã chủ động triển khai thí điểm mô hình trồng cây sặt lấy măng và manh nha phát triển du lịch cộng đồng.

Người dân bản Yên, xã Mường Mìn chuẩn bị đất trồng cây sặt lấy măng.

Đầu năm 2025 nhiều diện tích nứa, vầu - vốn là nguồn thu nhập chủ yếu của người dân trên địa bàn xã Mường Mìn bị chết (khuy). Trong khi đó, để trồng lại diện tích cây bị chết, người dân sẽ phải mất thêm từ 4 - 5 năm mới có thể thu hoạch. Tiếp đến, mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của các cơn bão số 3, số 5 và số 10, khiến diện tích lớn hoa màu, tài sản của người dân bị tàn phá, nhiều công trình cầu, đường giao thông bị cuốn trôi, hư hỏng. Trong khi đó, là xã biên giới đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, nhất là hạ tầng giao thông, viễn thông, điện. Cộng thêm việc phải chịu nhiều yếu tố bất lợi trong năm 2025 đã đặt ra đòi hỏi bức thiết đối với bộ máy chính quyền mới vừa đi vào hoạt động.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, UBND xã Mường Mìn đã khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, xác định phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp đóng vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc trên địa bàn.

Sau thời gian dài tổ chức đánh giá các điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng, trình độ lao động, mới đây xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân và trồng thử nghiệm gần 2ha cây sặt lấy măng tại bản Yên. Loại cây trồng này thuộc họ tre, từng mọc hoang dại trên đồi rừng Mường Mìn nhưng số lượng không nhiều, chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người dân. Thông qua mô hình này, nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. Đồng thời từng bước thay đổi nhận thức về phương thức sản xuất mới trong phát triển kinh tế sản xuất nông nghiệp, biết lựa chọn cây trồng phù hợp với địa phương mang lại hiệu quả sản xuất, giá trị kinh tế cao.

Theo UBND xã Mường Mìn, từ khi trồng đến thời điểm cây cho thu hoạch chỉ khoảng 2 năm. Thêm vào đó, khi trồng người dân cần nhổ cỏ, bón phân định kỳ, ít công chăm sóc hơn so với một số cây lâm nghiệp trên địa bàn, nên phù hợp với trình độ canh tác của người dân. Đến kỳ thu hoạch, cây liên tục cho măng, người dân có thể thu hái nhiều lần trong năm.

Theo giá bán thị trường hiện nay, loại măng này thường được thu mua tại ruộng với giá dao động từ 40 nghìn đến 60 nghìn đồng/kg. Với sản lượng thu hoạch khoảng 6 tấn - 7 tấn/ha/năm, mỗi năm người dân có thể thu nhập tối thiểu 24 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các loại cây nứa, vầu, luồng. Trong khi đó, ngoài bán ra thị trường, người dân vẫn có thể sử dụng măng sặt làm thực phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Ông Ngân Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, cho biết: "Diện tích cây sặt lấy măng trồng thử nghiệm đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tới đây, xã sẽ tổ chức đánh giá toàn diện, khách quan để xây dựng phương án nhân rộng mô hình ra diện tích đất trống hoặc hoang hóa tại các bản. Đồng thời thực hiện các bước trình tự, thủ tục và giải pháp bảo quản nâng cao chất lượng, xây dựng măng sặt thành sản phẩm OCOP của địa phương.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, áp dụng các mô hình kinh tế mới, xã Mường Mìn đã đề ra chủ trương hướng đến phát triển du lịch cộng đồng tại bản Bơn. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái, nằm bên con sông Luồng hùng vĩ, với nhiều nét văn hóa đặc sắc. Nơi đây sở hữu khí hậu trong lành, cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, với ruộng bậc thang xanh trập trùng bên những nếp nhà sàn ngay ngắn. Mặc dù chưa phải là điểm du lịch cộng đồng, song nhiều năm gần đây, bản Bơn đã có nhiều du khách quốc tế ghé thăm.

Chủ tịch UBND xã Mường Mìn cho biết thêm: "Xã đang tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò của du lịch cộng đồng và trách nhiệm trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Trung ương thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng. Tổ chức tập huấn, bỗi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ du khách và vận động Nhân dân đầu tư làm nhà nghỉ du lịch cộng đồng"...

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, việc tìm hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương đã khẳng định tinh thần nỗ lực, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Mường Mìn. Cách làm này cũng đang từng bước thay đổi tư duy, nhận thức trong phát triển kinh tế ở vùng đặc biệt khó khăn bằng chính tiềm năng, lợi thế và mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương.

Bài và ảnh: Đức Vân