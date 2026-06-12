Bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Nhiệt độ tăng cao khiến môi trường ao nuôi dễ biến động, lượng oxy hòa tan trong nước giảm, nguy cơ phát sinh dịch bệnh tăng cao, gây thiệt hại cho người nuôi. Trước tình hình đó, các địa phương và hộ nuôi trồng thủy sản đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo vệ sản xuất.

Anh Hồ Văn Kiên ở thôn Nghĩa Thục, xã Hoằng Tiến che lưới đen chống nóng bảo vệ diện tích tôm thẻ chân trắng trong những ngày nắng nóng.

Những ngày vừa qua, anh Hồ Văn Kiên ở thôn Nghĩa Thục, xã Hoằng Tiến thường xuyên có mặt tại khu nuôi trồng để kiểm tra môi trường nước, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của tôm. Theo anh Kiên, thời tiết nắng nóng khiến tôm dễ mắc các bệnh về gan, đường ruột, hoại tử cơ. Vì vậy, gia đình đã chủ động bổ sung khoáng chất, vitamin tăng sức đề kháng, đồng thời tăng cường quạt nước, che chắn lưới nhằm ổn định môi trường ao nuôi.

Anh Kiên cho biết: "Trước tình hình thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, chúng tôi tăng cường các biện pháp quản lý môi trường nước như theo dõi nhiệt độ, độ pH, lượng oxy hòa tan để kịp thời điều chỉnh khi có biến động tại ao nuôi. Ngoài ra, để đảm bảo vụ nuôi thắng lợi, chúng tôi chỉ thả nuôi với mật độ vừa phải, cho ăn đúng khẩu phần phù hợp, duy trì mực nước trong ao cao hơn 1,5m, tích cực tạo oxy bằng máy quạt nước, máy sục khí"...

Với diện tích hơn 1.023ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng hằng năm đạt hơn 3.000 tấn, xã Hoằng Châu trở thành một trong những vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh. Thời điểm này UBND xã đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi môi trường nước, điều chỉnh mật độ và lượng thức ăn phù hợp. Đồng thời, phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh cho thủy sản nuôi.

Ông Lê Bá Quyết, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hoằng Châu, cho biết: “Vụ tôm xuân hè, toàn xã đã thả hơn 200ha trong nhà màng, nhà lưới, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Để giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng, UBND xã đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở nuôi tôm tích cực theo dõi diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra môi trường ao nuôi và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành chuyên môn. Đồng thời, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức quan trắc môi trường định kỳ, kịp thời cảnh báo các yếu tố bất lợi để người nuôi tôm chủ động ứng phó”.

Tại nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung khác trên địa bàn tỉnh, người dân cũng đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng, bảo vệ đối tượng nuôi trong giai đoạn phát triển quan trọng. Ông Đinh Văn Hoàng ở thôn 12, xã Tân Tiến đã có hàng chục năm nuôi trồng thủy sản quảng canh và hơn 5 năm nuôi theo hướng công nghiệp trong ao phủ bạt nilon, có mái che, song trước tình hình cực đoan của thời tiết những ngày vừa qua cũng vô cùng lo lắng bởi 3 ao nuôi tôm mới được xuống giống gần 1 tháng.

Ông Hoàng cho biết: "Nhận định thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài, cực đoan nên chúng tôi chỉ thả nuôi với mật độ vừa phải, giảm khẩu phần ăn và tăng tần suất thay nước trong ao. Cùng với đó, luôn che lưới đen, tháo mái phủ nilon, duy trì mực nước trong ao khoảng từ 1,5m đến 1,8m (cao hơn 30 - 40cm so với bình thường) và tích cực tạo oxy bằng máy quạt nước, máy sục khí nhằm bảo đảm tôm sinh trưởng, phát triển ổn định”.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 19.200ha nuôi trồng thủy sản. Theo dự báo của ngành nông nghiệp, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, mưa bão bất thường, biến động độ mặn có xu hướng gia tăng dễ gây sốc môi trường, khiến các đối tượng thủy sản, nhất là tôm nuôi suy giảm sức đề kháng. Để phòng, chống dịch bệnh trong mùa nắng nóng cho diện tích nuôi thủy sản, bên cạnh sự chủ động của người dân, Chi cục Biển đảo và Thủy sản đã phối hợp với các địa phương chủ động điều tiết nguồn nước tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; tổ chức khơi thông dòng chảy tại các công trình thủy lợi nhằm hỗ trợ, phục vụ nông dân bơm nước vào ao nuôi thủy sản. Đồng thời, tuyên truyền nông dân nâng mực nước trong ao, đầm từ 1,5 đến 2m trong những ngày nắng nóng; tăng cường vận hành máy sục khí, máy phun sương nhằm tránh hiện tượng thủy sản chết do thiếu oxy. Cùng với đó, nhiều hộ nuôi trên địa bàn tỉnh đã phân loại, chủ động thu hoặc toàn bộ diện tích nuôi đạt kích cỡ thương phẩm nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Sự chủ động ứng phó từ sớm, từ xa của cả cơ quan quản lý và người nuôi trồng thủy sản đang góp phần bảo vệ diện tich nuôi trồng thủy sản an toàn trong mùa nắng nóng, đảm bảo năng suất, sản lượng và chuỗi cung ứng cho thị trường.

Bài và ảnh: Lê Hòa