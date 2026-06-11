Giá giảm mạnh, người trồng dứa gặp khó

Hiện, tại nhiều vùng trồng dứa trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm hecta dứa đang bước vào vụ thu hoạch nhưng rơi vào cảnh mất giá, khó tiêu thụ.

Giá dứa chỉ còn khoảng 4.000-5.000 đồng/kg, trong khi thương lái thu mua cầm chừng. Nhiều người dân trồng dứa đang bị ảnh hưởng khi những ruộng dứa đã đến ngày thu hoạch nhưng chưa thể xuất bán.

Người trồng dứa gặp khó

Trong thời tiết nắng mưa xen kẽ, người trồng dứa ở xã Hà Long vẫn đang tất bật trên cánh đồng dứa với khuôn mặt đầy lo lắng. Có hơn 1ha dứa đang đến kỳ thu hoạch nhưng chưa thể xuất bán, ông Vũ Xuân Hải, thôn Đồng Hậu đang bận rộn che toàn bộ diện tích dứa bằng lưới đen để bảo vệ quả dứa không bị nám do nắng nóng.

Ông Vũ Xuân Hải, thôn Đồng Hậu, xã Hà Long đang che lưới bảo vệ hơn 1ha dứa đã chín.

Ông Hải cho biết: "Những vụ dứa trước đây, giá dứa dao động từ 14.000 đồng - 16.000 đồng/kg, người dân trồng dứa rất phấn khởi vì thu nhập ổn định. Tuy nhiên, hiện nay, giá dứa giảm xuống chỉ còn 5.000 đồng/kg lại khó tiêu thụ, ảnh hưởng trực tiếp đến người trồng dứa chúng tôi. Không những thế, chi phí đầu tư, nhân công lao động cũng tăng nên không còn lợi nhuận. Nếu tình trạng này kéo dài thì người trồng dứa gặp rất nhiều khó khăn".

Gia đình anh Mai Văn Thành, thôn Đồng Toàn, xã Hà Long đang tập trung thu hoạch dứa đã chín.

Sau cơn mưa rào, gia đình anh Mai Văn Thành, thôn Đồng Toàn vẫn đang tất bật thu hoạch 1ha dứa. Vụ dứa năm nay, gia đình anh trồng được 3ha dứa. Đến thời điểm này, gia đình mới thu hoạch được hơn 1,5ha.

“Giá dứa giảm sâu nhưng năm nay thương lái đến mua ít, trong khi đó dứa đã đến ngày thu hoạch nên chúng tôi rất lo lắng, chỉ mong sao tiêu thụ hết, dứa không bị hỏng...”, anh Thành chia sẻ.

Toàn xã Hà Long có trên 700ha đất trồng dứa, sản lượng hàng năm đạt trung bình khoảng 26.600 tấn. Do trồng rải vụ nên từ đầu năm đến nay, toàn xã đã thu hoạch được 500ha. Hiện có 95ha dứa đang chín và chuẩn bị thu hoạch. Với giá dứa tại nơi thu hoạch từ 4.000 - 7.000 đồng/kg, trong khi chi phí đầu tư, nhân công đều tăng cao đang ảnh hưởng rất lớn đến người dân trồng dứa.

Lãnh đạo xã Hà Long kiểm tra diện tích dứa đã chín trên địa bàn.

Ông Tống Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết: Hà Long là một trong 3 vựa dứa lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 2 tuần nay, người trồng dứa trong xã đang lâm vào tình cảnh khó khăn khi giá dứa giảm sâu, đầu ra không ổn định.

Trước tình hình đó, xã đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định trong công tác sử sụng đất canh tác; thông tin cho người dân về tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm dứa hiện nay để người dân hiểu rõ những rủi ro của việc phát triển diện tích tự phát, không theo quy hoạch và không có liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, xã đồng hành của nông dân tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm dứa bằng cách đấu mối với các doanh nghiệp thực hiện thu mua dứa cho Nhân dân. Về lâu dài xã tạo điều kiện để doanh nghiệp được giao đất đầu tư nhà máy chế biến dứa trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Để cây dứa phát triển bền vững

Vụ dứa năm nay, tỉnh Thanh Hóa có trên 5.000ha, tăng khoảng 800ha so với năm 2025. Đến thời điểm này, 20% diện tích với khoảng 800 - 1.000ha dứa đang cho thu hoạch.

Theo tính toán của người dân, trồng 1ha dứa đến khi thu hoạch cần chi phí khoảng 220 - 280 triệu đồng. Nếu 1ha dứa cho năng suất 40-60 tấn/ha, bán với giá hiện tại khoảng 6.000 đồng/kg, sẽ đem lại doanh thu 240-360 triệu đồng. Trừ chi phí đầu tư và nhân công thì người dân trồng dứa sẽ có lãi rất ít.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và xã Hà Long kiểm tra diện tích dứa trên địa bàn.

Ông Trịnh Văn Chất, Trưởng phòng Trồng trọt, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Mặc dù giá dứa xuống thấp nhưng bà con vẫn đang thu hoạch và xuất bán. Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo bà con thâm canh rải vụ trên cùng diện tích, tránh rủi ro khi giá dứa xuống thấp”.

Trong vài năm gần đây, do giá dứa tăng, việc trồng dứa mang lại lợi nhuận ổn định nên tại nhiều địa phương, người dân đã mở rộng diện tích trồng dứa. Cùng với đó, việc áp dụng kỹ thuật thâm canh tốt hơn cũng giúp cho năng suất dứa tăng đáng kể. Diện tích tăng, năng suất tăng nhưng các chuỗi liên kết tiêu thụ và hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp còn hạn chế, khiến thị trường dễ rơi vào tình trạng cung vượt cầu.

Để cây dứa phát triển ổn định, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương phát triển ổn định diện tích dứa theo hướng tập trung. Đồng thời, kiểm soát chặt việc mở rộng diện tích trồng mới, hướng dẫn người dân sản xuất rải vụ, quản lý nguồn giống và hỗ trợ phát triển cây giống nuôi cấy mô nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Tiến Dũng