Ngày 19/12/2025, hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188km đường bộ cao tốc

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 682/TB-VPCP ngày 11/12/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 22 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Công nhân thi công trên công trường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Thông báo nêu: Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo đã họp 7 phiên, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ, địa phương... thường xuyên, định kỳ đôn đốc, kiểm tra và đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm, thúc đẩy tiến độ thực hiện.

Nhiều dự án thuộc Ban Chỉ đạo như các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất... đã hoàn thành, về đích sớm hơn so với tiến độ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188km đường bộ cao tốc; hoàn thành 1.700km đường bộ ven biển và hoàn thành phần xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đạt mục tiêu phục vụ chuyến bay kỹ thuật.

Với kết quả này, cơ bản các mục tiêu về đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đặt ra tại Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đều được hoàn thành.

Các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải hoàn thành sẽ tạo ra giá trị gia tăng mới cho đất đai, không gian phát triển mới, giảm thời gian, giảm chi phí vận tải, giảm chi phí đầu vào cho sản phẩm, tăng tính cạnh tranh hàng hóa, giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp đi lại, nhất là dịp Tết dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Do vậy, đòi hỏi các cơ quan chủ quản phải tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa triển khai các nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các dự án.

Phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ

Thủ tướng nhận định trong bối cảnh tháng 10-11, bão chồng bão, lũ chồng lũ, mưa chồng mưa, vượt xa đỉnh điểm trong nhiều chục năm qua, nhưng các địa phương, các Bộ, ngành, đặc biệt là các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, tư vấn vẫn bám sát công trình luôn duy trì sự quyết tâm với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió,” làm việc “3 ca, 4 kíp,” “làm xuyên ngày Tết, ngày nghỉ,” “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm,” "làm ngày làm đêm, tranh thủ làm thêm ngày nghỉ."

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo nhiệt liệt biểu dương tinh thần của các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, tư vấn, công nhân trên công trường và cảm ơn nhân dân khu vực dự án đã đùm bọc, che chở, hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai và sẵn sàng nhường nơi ở, nơi lao động sản xuất kinh doanh ổn định hàng trăm năm để bàn giao mặt bằng cho các dự án.

Từ nay đến ngày 19/12/2025 chỉ còn 10 ngày, trong khi nhiều dự án, công trình còn khối lượng lớn cần phải hoàn thành. Do vậy, đòi hỏi các cơ quan chủ quản phải tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa triển khai các nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các dự án.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ triển khai nhưng phải luôn đề cao công tác quản lý chất lượng, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng; phải lưu ý bảo đảm an toàn lao động, công trình quốc gia phải “xanh,” “sạch,” “đẹp,” "vệ sinh môi trường."

Đồng thời tiếp tục chăm lo đến đời sống của người dân, nhất là người dân đã nhường đất cho triển khai các dự án, phải bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, không để xảy ra hiện tượng khiếu kiện, khiếu nại.

Thủ tướng lưu ý để hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.188km đường bộ cao tốc, khoảng 1.700km đường bộ ven biển và cơ bản hoàn thành Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1, thời gian qua, mặc dù các cơ quan đã nỗ lực triển khai, tuy nhiên tuyệt đối không được chủ quan thời gian còn lại.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các thành viên của Ban Chỉ đạo phải tiếp tục nâng cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này.

Thủ tướng cũng yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương, từng cán bộ, công chức, người lao động, công nhân, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, khắc phục các khó khăn, nhất là điều kiện về thời tiết; huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, về đích của các dự án thuộc danh mục 3.188km đường bộ cao tốc, 1.700km đường ven biển và cơ bản hoàn thành Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1; rà soát hoàn thành các thủ tục theo quy định để tổ chức thành công lễ khánh thành các dự án vào ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ, quân đội của nhân dân,” chỉ đạo các quân khu hỗ trợ xe máy, thiết bị, nhân lực cho các nhà thầu với mục tiêu là kết hợp giữa nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân và nhiệm vụ sản xuất để bảo đảm hoàn thành các dự án thuộc danh mục 3.188km đường bộ cao tốc đúng tiến độ đề ra.

Các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu phát huy tinh thần “tương thân tương ái” hỗ trợ lẫn nhau; đơn vị đã hoàn thành hỗ trợ các đơn vị chưa hoàn thành theo mục tiêu nêu trên.

Các địa phương huy động Mặt trận tổ quốc, lực lượng thanh niên và các đoàn thể tiếp tục tham gia vì mục tiêu chung bảo đảm hoàn thành và thông xe các dự án thuộc danh mục 3.188 km đường bộ cao tốc trong năm 2025 đúng kế hoạch đề ra.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành tổ chức khai thác thương mại vào đầu năm 2026

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng khẳng định đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư, các lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ.

Thời gian để chuẩn bị cho ngày 19/12/2025 còn lại rất ngắn, khối lượng công việc còn rất nhiều, do vậy yêu cầu các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản, nhất là Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cần khẩn trương rà soát các công việc còn lại, tập trung hơn nữa để bảo đảm cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổ chức Lễ khánh thành các dự án công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cần xác định cụ thể các công việc cần hỗ trợ để phối hợp với Quân khu 7 để huy động lực lượng quân đội hỗ trợ tại một số hạng mục thi công “thần tốc” bảo đảm hoàn thành ngày 19/12/2025; đồng thời chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nhân dân về tiến độ triển khai Dự án.

Song song với công tác chuẩn bị chuyến bay kỹ thuật, cần tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, lưu ý cảnh quan xung quanh và đường giao thông kết nối... bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

ACV phối hợp Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Xây dựng tập trung dồn toàn lực cho công trình này.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các dự án, đăng ký bổ sung các công trình, dự án; chịu trách nhiệm về việc bảo đảm đầy đủ quy định, thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo pháp luật; chuẩn bị tốt nhất tại các điểm cầu phục vụ lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rà soát lựa chọn công trình có ý nghĩa làm điểm cầu để mời các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia buổi lễ.

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan tổng hợp danh mục các dự án, công trình; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Viettel, VNPT chuẩn bị chương trình lễ khởi công, khánh thành bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Đài truyền hình Việt Nam triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 253/CĐ-TTg ngày 1/12/2025, xây dựng phim tư liệu khái quát được quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của cả giai đoạn 2021-2025, góp phần tạo động lực, khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhất là các công trình, dự án khánh thành, khởi công vào ngày 19/12/2025.

Thưởng hợp đồng cho các nhà thầu thi công vượt tiến độ đề ra

Các Bộ, ngành, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát để đề xuất khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, đặc biệt là cán bộ, công nhân trên công trường đã tích cực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định, nhất là các công trình hoàn thành, đưa vào khai thác vượt tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trình Bộ Nội vụ xem xét trình cấp có thẩm quyền khen thưởng vào dịp 19/12/2025.

Bộ Nội vụ khẩn trương xem xét hồ sơ trình khen thưởng bảo đảm đúng quy định nhưng cũng phải khẩn trương để kịp trao tặng vào dịp 19/12/2025.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các địa phương, Bộ Xây dựng để triển khai thưởng hợp đồng cho các nhà thầu thi công vượt tiến độ đề ra đúng theo quy định của Nghị định 15/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ.../.

