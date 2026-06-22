Ngành dệt may linh hoạt thích ứng giữ nhịp tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, ngành dệt may Thanh Hóa đang đối mặt với không ít khó khăn khi sức mua tại các thị trường xuất khẩu chủ lực chưa phục hồi rõ nét, chi phí sản xuất gia tăng và các rủi ro địa chính trị ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, chủ động thích ứng, đa dạng hóa thị trường, đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất, các doanh nghiệp dệt may vẫn duy trì được đà tăng trưởng, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH TH Vinasun Việt Nam, xã Ba Đình.

Những tháng đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với áp lực kép khi đơn giá sản xuất giảm từ 10 - 30% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động tăng khoảng 20%. Bên cạnh đó, các chính sách thuế quan của Mỹ, nhu cầu tiêu dùng suy giảm tại nhiều thị trường lớn cùng xu hướng đơn hàng nhỏ, yêu cầu giao hàng nhanh đã tạo thêm sức ép đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước thực tế đó, thay vì chờ đợi thị trường phục hồi, các doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất. Nhiều đơn vị chấp nhận các đơn hàng nhỏ, đơn hàng ngắn hạn để duy trì việc làm cho người lao động và giữ nhịp sản xuất ổn định. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình quản lý, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Theo ông Nguyễn Hồng Linh, Trưởng phòng kế hoạch và xuất nhập khẩu, Công ty TNHH 888, trước đây, đơn hàng tập trung chủ yếu vào thị trường châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua tại các thị trường này giảm sút, công ty đã chủ động mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Mỹ và một số nước châu Phi nhằm đa dạng hóa nguồn đơn hàng. "Việc mở rộng thị trường giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, bảo đảm nguồn việc làm ổn định trong cả năm. Mục tiêu năm 2026, công ty phấn đấu tăng trưởng khoảng 10% so với năm trước", ông Linh cho biết.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 300 doanh nghiệp dệt may. Theo thống kê của Sở Công Thương, 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã sản xuất khoảng 354 triệu sản phẩm, tăng 8,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu gần 260 triệu sản phẩm, tăng 6,9%. Kết quả này góp phần quan trọng đưa chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng 5/2026 tăng 7,54% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,88%, trong đó dệt may tiếp tục là một trong những ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Tuy nhiên, theo ông Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh, những thách thức phía trước vẫn còn hiện hữu. Sức mua tại các thị trường Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh. Trong khi đó, áp lực từ lạm phát, lãi suất, giá nhiên liệu và chi phí logistics tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, tình hình căng thẳng tại Trung Đông mặc dù đã có tín hiệu khả quan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Qua đó có thể tác động dây chuyền đến các ngành sản xuất phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, trong đó có dệt may. Bên cạnh đó, các rào cản thương mại và chính sách thuế quan từ Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tuy nhiên, dệt may vẫn được đánh giá là một trong những ngành còn nhiều dư địa đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, ngành dệt may năm 2026 đặt mục tiêu sản xuất 756 triệu sản phẩm và xuất khẩu 570 triệu sản phẩm. Đây cũng là một trong những nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực được tỉnh ưu tiên tạo điều kiện để gia tăng sản lượng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung.

Cùng với đó, động lực quan trọng cho ngành đến từ việc nhiều dự án sản xuất mới sẽ đi vào hoạt động hoặc mở rộng công suất trong thời gian tới. Trong đó có Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam tại Khu Kinh tế Nghi Sơn với công suất khoảng 18.000 tấn vải mỗi năm; Nhà máy dệt may của nhà đầu tư Nan Cheung Knitting Factory Limited tại Cụm công nghiệp Thái - Thắng với công suất 5 triệu sản phẩm may mặc và 6 triệu sản phẩm dệt len mỗi năm; Dự án Oceanus Outwear Bỉm Sơn giai đoạn 2; cùng Nhà máy phụ liệu Happy Star với công suất 1.400 tấn phụ liệu và 18 triệu sản phẩm mỗi năm... Sự xuất hiện của các dự án này không chỉ giúp tăng năng lực sản xuất mà còn từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng dệt may trên địa bàn tỉnh, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Bài và ảnh: Tùng Lâm