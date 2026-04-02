Ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ tại các di tích mùa lễ hội

Tôn giáo và tín ngưỡng là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam. Đa số các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đều được xây dựng, sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy và việc sử dụng nến, hương, đèn dầu, hóa vàng mã số lượng lớn khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao. Để ngăn nguy cơ cháy nổ tại đình, đền, chùa mùa lễ hội, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã phối hợp các cơ sở triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công tác PCCC.

Cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 6, Phòng PC07 và Công an xã Ngọc Lặc phát tờ rơi hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH cho Thiền Tự Trúc Lâm Bàn Bù trước lễ hội đầu xuân 2026.

Theo chân các chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) và Công an xã Ngọc Lặc đến Thiền Tự Trúc Lâm Bàn Bù (chùa Nán) để tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC chuẩn bị cho ngày lễ hội sắp tới. Đại Đức Thích Đạt Ma Thiệu Giác, Phó trụ trì Thiền Tự Trúc Lâm Bàn Bù cho biết, vào dịp đầu năm, lễ hội văn hóa du lịch Bàn Bù diễn ra trong nhiều ngày, thu hút lượng du khách và các phật tử lớn đến tham quan, dâng hương, chiêm bái. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao do nhiều người còn giữ thói quen phải thắp hương, đốt vàng mã nhiều. Vì vậy, ban quản lý và những người làm việc tại cơ sở đã phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền cho mọi người thực hiện tốt công tác PCCC khi vào khu vực chiêm bái, tham quan. Dán tiêu lệnh chữa cháy, để các bình chữa cháy xách tay quanh khu vực dễ thấy, dễ lấy và tất cả các phương tiện PCCC đều ở tư thế sẵn sàng, ứng phó kịp thời khi xảy ra tình huống cháy nổ. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở các tăng ni, phật tử, du khách đến vãn cảnh chùa phòng ngừa cháy nổ khi thắp hương, nến, đốt vàng mã, đun nấu và sử dụng các thiết bị điện đúng nơi quy định.

Trung tá Phạm Huy Hoàng, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực 6, Phòng PC07, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn đơn vị phụ trách có 10 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Để đảm bảo an toàn PCCC tại các di tích trong phạm vi quản lý, đơn vị đã chú trọng công tác phòng ngừa, xem đây là cách làm từ gốc. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, đánh giá nguy cơ cháy nổ trong và khu vực lân cận tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, đơn vị đã chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho lực lượng tại chỗ. Đồng thời, xây dựng phương án, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra với tinh thần bảo đảm tuyệt đối về an toàn PCCC tại điểm di tích được giao quản lý. Cùng với đó, đơn vị cũng đã yêu cầu các tổ nghiệp vụ thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại di tích được giao quản lý; chủ động kiểm tra an toàn tại các hộ sản xuất, kinh doanh vàng mã, nơi thờ tự, tín ngưỡng... Từ đó, xử lý nghiêm vi phạm, hoặc kiến nghị các đơn vị quản lý di tích, cơ sở kinh doanh có biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Phối hợp với UBND, công an các xã trên địa bàn đơn vị phụ trách tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về công tác PCCC&CNCH; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, cài đặt app báo cháy 114 và niêm yết mã QR tại khu vực dễ thấy để người dân, du khách truy cập, nghiên cứu.

Hiện nay, Phòng PC07 đang quản lý, giám sát công tác PCCC tại 122 cơ sở tín ngưỡng và di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn trong tỉnh. Các di tích đình, đền, chùa là những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do thường xuyên diễn ra các hoạt động tín ngưỡng tâm linh như thắp nến, thắp hương, đốt vàng mã... Nếu xảy ra cháy nổ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và rất khó phục dựng các giá trị di sản văn hóa lâu đời. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, công trình di tích lịch sử, địa điểm tổ chức hoạt động lễ hội, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, giữ vững an ninh trật tự, Phòng PC07 đã phối hợp với công an các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và triển khai các giải pháp, phương án bảo đảm an toàn PCCC phù hợp với đặc điểm kiến trúc và quy mô của từng địa bàn. Đồng thời, trang bị đầy đủ bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, hệ thống biển báo; bố trí nguồn nước dự phòng phục vụ chữa cháy khi cần thiết; yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các hộ kinh doanh, dịch vụ trong khu vực di tích ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về PCCC.

Bài và ảnh: Tiến Đông