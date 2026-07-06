Ngăn ngừa “bệnh hình thức” trong cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đây được xem là nhân tố quyết định sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Người từng chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm, trong đó có “bệnh hình thức”.

Một biểu hiện khá rõ ràng của căn “bệnh hình thức” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra là “bệnh khai hội”. Người phê phán: “Khai hội không có kế hoạch, không sắp sửa kỹ lưỡng, không thiết thực. Khai hội lâu, khai hội nhiều quá”. Theo Người, nguyên nhân sâu xa là do cán bộ xa rời quần chúng, không xuất phát từ lợi ích của quần chúng nên công việc chỉ dừng ở hình thức, thiếu hiệu quả thực chất. Cùng với đó, “thói ba hoa” trong cách nói và cách viết cũng là biểu hiện điển hình của “bệnh hình thức”. Người chỉ rõ những biểu hiện như nói dài dòng, rỗng tuếch; dùng câu chữ cầu kỳ; diễn đạt khô khan, lúng túng; báo cáo lông bông; làm việc cẩu thả; rập khuôn theo “sáo cũ”; nói điều người nghe không hiểu hoặc lạm dụng chữ nghĩa để che lấp nội dung... Những lời căn dặn ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, bởi không ít biểu hiện tương tự vẫn xuất hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số nơi.

Từ những biểu hiện đó có thể nhận diện “bệnh hình thức” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên qua tác phong làm việc qua loa, cẩu thả, thiếu chiều sâu, không thiết thực, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. Có người chỉ chú trọng hoàn thành quy trình mà chưa quan tâm đến chất lượng công việc; có tập thể đánh giá kết quả chủ yếu qua số lượng văn bản, cuộc họp, báo cáo thay vì hiệu quả thực tế. Những biểu hiện tưởng như nhỏ nhưng nếu kéo dài sẽ làm giảm hiệu lực quản lý, làm lãng phí thời gian, công sức, tài sản công và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đảng ta nhiều lần khẳng định, xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống bệnh thành tích, “bệnh hình thức” và mọi biểu hiện suy thoái. Thực tế tại Thanh Hóa cho thấy, công tác này được các cấp, ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát và tiến hành xử lý nghiêm khi có vi phạm. Trong những năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã xử lý 3.789 đảng viên vi phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, cố ý làm trái quy định. Ngoài việc xử lý hình sự, các cấp ủy, tổ chức đảng còn xử lý trên 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Những con số trên cho thấy quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đồng thời cũng phản ánh yêu cầu phải tiếp tục ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện hình thức, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước...”. Đồng thời chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là những cảnh báo rất nghiêm khắc, bởi “bệnh hình thức” không tồn tại riêng lẻ mà thường đi kèm với sự suy giảm ý thức trách nhiệm, sự né tránh kiểm tra, giám sát và nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đó có “bệnh hình thức”, trước hết cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ phải coi kết quả phục vụ Nhân dân là thước đo giá trị công việc, không chạy theo hình thức hay thành tích bề nổi.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ theo sản phẩm, hiệu quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Mọi biểu hiện làm việc đối phó, báo cáo không đúng thực chất, tổ chức hoạt động mang tính phô trương cần được kịp thời chấn chỉnh. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và các chế tài đủ mạnh để phòng, chống “bệnh hình thức”, bảo đảm mọi hoạt động của tổ chức đảng đều hướng đến hiệu quả thực chất, lấy sự hài lòng của Nhân dân và kết quả phát triển làm tiêu chí đánh giá. Khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất và đạo đức cách mạng thì “bệnh hình thức” sẽ từng bước được đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Gia Bảo